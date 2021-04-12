Ramazan Ayında Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Ayetel Kürsi'nin faziletleri hadislerde de sıklıkla dile getirilmektedir. Bu duanın 5 vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Ayetel Kürsi'nin günlük hayatta da sıklıkla okunmasının pek çok fazileti ve faydası bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi ayeti, Tevhid ilmi olan en büyük ayet olması ile bilinir. Bu nedenle bu ayetin günlük yaşamda sıklıkla okunmasının pek çok fazileti bulunmaktadır. Ayetel Kürsi'de Allah'ın (cc) en yüce ismi bulunur. Bunun yanında bu ayet Hz. Muhammed (SAV) tarafından müjdelenmiştir.

Özellikle bu ayetin gece uyumadan önce okunması kişilerin kazalardan ve kötülüklerden korunmasını sağlamaktadır. Hatta bu ayeti okuyan kişilere şeytanın bile yaklaşamayacağı dile getirilmektedir.

Ayetel Kürsi nazardan korunmak için okunabilmektedir.

Bunalımda olan, dara düşen kişilerin okuması tavsiye edilmektedir.

Bu duanın namazın ardından okunması mendup olarak nitelendirilir.

Yatağa girdikten sonra uyumadan önce bu duanın okunması okuyan kişinin sabaha kadar melekler tarafından korunmasını sağlayacaktır.

Eve girerken ve evden çıkarken Ayetel Kürsi okunması kişilerin sabahtan akşama kadar işlerinde selamet olmasını sağlar.

Şifa bekleyen hastaların okuması halinde hastalara şifa getirecektir.

Her gün Ayetel Kürsi okuyan kimseler darlık ve sıkıntı yaşamazlar.

Bu dua Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple duaların kabul edilmesi adına sürekli okunması gerekmektedir.

Ayetel Kürsi kişilerin daha anlayışlı olmasını sağlar. Bunun yanında tehlikeli durumlardan da korunacaktır.

Bu dua pirinç, buğday gibi yiyeceklere okunursa bolluk ve bereketi artacaktır.

Ayetel Kürsi oldukça önemli dualardan biridir. Bu sebeple bu duanın Müslümanlar tarafından ezberlenmesi ve sürekli okunması gerekmektedir. Bu dua hem okuyan kişiyi hem de çevresindeki kişileri korur ve gözetir. Ramazan ayı boyunca Ayetel Kürsi okunması da oldukça faziletlidir. Bu sebeple Ramazan ayında her gün mutlaka okunması gerekmektedir.

Ayetel Kürsi Ne Zaman, Nerede ve Neden Okunur?

Ayetel Kürsi her gün istenen zamanda okunabilir. Günün herhangi bir saatinde okunmasında herhangi bir sorun yoktur. Namaz sonrası ya da başka bir vakitte bu dua okunabilir. Normal zamanlarda kişinin korkularından korunması amacı ile ya da dua için bu ayeti okumada herhangi bir sıkıntı yoktur.

Faziletleri açısından bu dua oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadislerinde bu duanın şeytanın şerrinden ve tüm kötülüklerden koruyacağını belirtmiştir. Bunun yanında bu ayette Allah'ın en yüce ismi de geçmektedir.

Ayetel Kürsi sıkıntıların giderilmesi, yiyecek ve içeceklerin bereketlerinin artması amacı ile okunabilmektedir. Bu ayet yatmadan önce okunursa iki melek okuyan kişiyi sabaha kadar koruyacaktır.

Ayetel Kürsi çoğunlukla insanlar tarafından ezberlenerek okunmaktadır. Ancak bu duayı bilmeyen kişiler kitaptan da okuyabilir. Bu dua namazlardan sonra da okunabilir.

Ayetel Kürsi oldukça önemli olan dualar arasında yer almaktadır. Bu sebeple herkesin mutlaka okuması gerekmektedir. Anlamı derin olan dualardan bir tanesidir. Okuyan kişilerin kendisi ve çevresindekilerin korunmasını sağlamaktadır. Peygamber Efendimiz (SAV) tüm kötülüklerden Allah'a sığınarak Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerini sürekli bir şekilde okumaktaydı.

Bu dua içerisinde Allah'ın kürsüsü zikredilir. Bu sebeple ismi Ayetel Kürsi'dir. Pek çok hadiste bu duanın ne kadar önemli olduğundan bahsedilmektedir. Bunun yanında Müslümanların korunmasını ve şifa bulmasını sağlaması ile de bilinir. Bu sebeple her Müslümanın günlük yaşamlarında okuması gereken bir duadır.