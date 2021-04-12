Ramazan Ayında Beslenme Nasıl Olmalı?

Ramazan ayında insanlar sadece sahur ve iftarda yemek yiyebildikleri için yedikleri şeylere ekstra özen göstermeleri gerekir. Uzun süre aç kalındıktan sonra fazla kalorili besinler akşam yenildiği zaman kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca iftarda yenilen bazı besinler reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi problemlere de neden olabilmektedir.

Sağlıklı beslenme hayatımızın her alanında önemli olduğu kadar ramazan ayında da dikkat edilmesi gerekir. Kişilerin besin ihtiyaçları ramazan ayında değişmediği için sahur kahvaltı yerine iftar ise akşam yemeği yerine geçmektedir. Ramazan ayının en önemli öğünü ise sahurdur. Kuvvetli bir sahur ile gün içerisinde açlıktan daha az etkilenebilir ve günü daha sağlıklı geçirebilirsiniz. Özellikle proteinler sindirim süresinin uzun olması nedeniyle tok kalınmasını sağlar. Bunlar dışında sahurda süt tüketmek de hem protein hem de kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Bu besinlerin yanında sahurda tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, yeşillik gibi posa kaynakları yer almalıdır. Bunların yanınsa sağlıklı yağlar tüketilmeli ve siyah zeytin, ceviz, badem gibi faydalı yağlar menüde yer almalıdır.

Ramazanın diğer bir öğünü ise iftar öğünüdür. İftarda ise orucu 1 bardak su ile açılması gerekir. Orucun açılmasından sonra bir süre beklenmeli ve midenin uzun açlık sonucunda rahatsızlık hissi duyulmaması sağlanmalıdır. Ramazanda ana öğün sayısının az olması sebebiyle iftarda besin çeşitliliği yaratmak çok önemlidir. Sebze yemekleri, kuru baklagiller ve etli yemekler iftarda düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Bunların yanında iftardan bir süre sonra ara öğünler de eklenebilir. Yoğurt veya ayran ara öğünlerde tüketilebilir. Protein bakımından besinler, çiğ badem, ceviz, fındık gibi faydalı yağlı tohumlar ve günlük posa ihtiyacını karşılayacak meyveler de ara öğünlerde yer almalıdır.

Ramazanda Doğru ve Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler

Ramazan aylarında gün boyunca tükettiğimiz besinler sadece 2 öğünde tüketilir. Bu nedenle sağlıklı ve doğru beslenme için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Ramazan'da doğru ve sağlıklı beslenme için öneriler şunlardır:

- Ramazan ayında öğünler iftar ve sahur ile iftardan sonra 1 veya 2 ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.

- Bir öğün içerisinde çok büyük porsiyonlar tüketilmemelidir. İftardan sonra bir veya iki saat ara ile her seferinde az ve küçük porsiyonlar tüketilmelidir.

- Ramazan ayında mide uzun süre aç kaldığı için besinler yavaş yavaş ve iyice çiğnenmelidir.

- Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sahur yapması sağlık açısından çok önemlidir. Sahur öğününde yoğurt, peynir, süt ve yumurta gibi protein açısından zengin yiyecekler tüketilmelidir. Ayrıca sahurda hafif kahvaltı, çorba yiyecekleri de tüketilebilir. Aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulması gerekir.

- İftarı bir bardak su, bir veya iki zeytin veya hurma ile açılması sağlıklı beslenme için önemli bir noktadır. Daha sonra bir süre ara verilip et veya sebzeli yemeklere geçilebilir. Beyaz ekmek ve pirinç gibi kan şekerini yükseltecek gıdalar yerine bulgur, tam buğday ekmeği, kuru bakliyat, kepekli makarna gibi besinler tercih edilmelidir.

- İftardan sonra ise aşırı şerbetli hamur tatlıları yerine daha hafif sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmelidir.

- Hareketsizlik veya beslenme değişikliğine bağlı olarak oluşabilen kabızlığı önlemek için ise posadan zengin olan tam tahıllar, sebze, meyve ve kuru bakliyatlar tercih edilmelidir.