Türkiye Ramazan ayında en çok merak edilen 7 konuyu Mehmet Okuyan cevapladı

Ramazan ayında en çok merak edilen 7 konuyu Mehmet Okuyan cevapladı

Türkiye

Ramazan ayında en çok merak edilen 7 konuyu Mehmet Okuyan cevapladı

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak nitelendiriliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar önemli bir ibadet görevini de yerine getiriyor. Tabi Ramazan ayı ile birlikte insanların kafasında ‘Fitre ne kadar verilmeli?, Oruç tutmaya engel haller neler?, Zekat ne zaman verilir?’ gibi sorular oluşuyor. Bu videoda Ramazan ayında en çok merak edilen konuları Prof. Dr. Mehmet Okuyan yanıtladı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
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