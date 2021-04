Ramazan ayında enam suresi okumanın fazileti Ve faydaları

Enam Suresinin de bazı ayetlerde Arapların kurban etmiş oldukları hayvanlar ile ilgili olarak bazı geleneklerinin kınanması anlatılır ve bu anlatım ile sureye bu isim verilmiştir. Enam suresi bir delil suresi olarak anılmaktadır ve “Suretü-l Hucce” ismini almaktadır. Enam suresi Kuran’da 6. Sırada yer alır. İniş sırasındaki yeri ise 55. Sıradır. Enam suresi 165 ayetten oluşur ve genel olarak Mekke’de inen ayetler olsa da bazı ayetleri Medine’de indirilmiştir.

Enam Suresi Ne Anlatıyor?

Enam suresinde ilk olarak Allah’ın birliğine işaret eden tevhid inancı vurgulanmaktadır. Daha sonra batıl olan inançlardan bahsedilir ve temel ahlak ilkeler konu edilir. Peygamberlik, İbrahim (as)’ın verdiği tevhid mücadelesi, Kuran’ın gerçek oluşu ve ahiret hayatının da gerçek oluşu konu edilmiştir.

Ramazan Ayında Enam Suresinin Okunmasının Fazileti

Mübarek olan Ramazan ayında Allah’ın en çok önem verdiği ve İslam dininin en temeli olan tevhid inancına vurgu yapılan Enam suresinin okunması çok faziletlidir. Allah Enam suresini Ramazan ayında okuyan kişinin imanını tazeler, kişinin bu güne kadar düşmüş olduğu kötülük ve günahların içinden affederek çıkarır inşallah. Allah Ramazan ayında Enam suresini okuyan kişiye bizim bilmediğimiz daha nice mükafatlar verir. Oldukça önemli olan sureler arasında yer alan Enam suresi ile kişinin imanı yenilenir ve Ramazan ayının bereketiyle, bereketine bereket katılır.

Enam Suresinin Okunmasının Yararları

Hadisi şerifte bir kişinin sabah namazının cemaat ile beraber kılmasının ardından Enam suresinde yer alan ilk üç ayeti okur ise, o kişi için Allah’ın yetmiş bin meleği görevlendireceği ve bu meleklerin kıyamet gününe kadar o kişi için istiğfar edeceği bildirilmiştir.

Bir diğer hadisi şerifte; Enam suresini okurken araya dünyaya ait hiçbir sözü koymadan okuyan kişi için Allah’ın geçmiş olan tüm günahlarını affedeceği bildirilmiştir.

Başka bir hadisi şerifte; halis bir niyet ile iki rekat kılınan namazda, Fatiha suresinin ardından Enam suresini okuyan kişinin her türden tehlikeden korunacağı bildirilmiştir.

Yine bir hadisi şerifte; Enam suresini gündüz ya da gece okuyan kişi için yetmiş bin meleğin kendisine istiğfar edeceği ve o kişi için meleklerin Allah’tan af dileyecekleri bildirilmiştir.

Enam Suresi Ne Zaman Okunur?

Enam suresi Müslüman bir kişinin her zaman okuyabileceği oldukça kıymetli ve fazileti büyük olan surelerden biridir. Enam suresinin bir gün içinde sabah ya da akşam okunması fark etmeksizin, okuyan kişinin Allah tarafından gönderilen melekler ile devamlı istiğfar edilen kişi olacağı bildirilmiştir. Bu sebeple ne zaman olduğu fark etmeksizin her an okunabilir. Cuma günü, Ramazan ayı gibi oldukça mübarek olan bu zamanlarda okunması ise daha da faziletlidir.

Enam Suresi Nerede Okunur?

Enam suresinin okunması için belirli bir mekan, yer ya da zaman belirlenmemiştir. Necis sayılan alanlar dışındaki her uygun olan yerde Enam suresi okunabilir.

Enam Suresi Neden Okunur?

Peygamberimiz Muhammed (sav)’in bildirdiği üzere fazileti çok olan enam suresi Müslüman kişiler için önemli bir suredir. Enam suresinin okunması halinde ve özellikle muhteva ettiği anlamların, alınacak öğütlerin hayat geçirilmesi ile çok büyük faziletler elde edilir. Duaların ve isteklerin kabul olunması için okunur. Allah’ın rızasını kazanmak için okunur. Hastalıklardan kurtulabilmek, yanlış inançlardan kurtulabilmek, rızkın artması gibi tüm ihtiyaçlar sırasında Enam suresi okunur.