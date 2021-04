İniş sırasına göre ise Müddesir Suresinin ardından beşinci sure olarak, Mekke’de inmiştir. Fatiha Suresine, surenin özelliklerini yansıtan birçok farklı isim daha verilmiştir. Fatiha Suresi içinde çok fazla sır barındırmaktadır. Fazla uzun olmayan sure, 7 ayetten oluşmaktadır. Çok fazla fazileti olan, çok önemli bir suredir. Fatiha Suresinin devamlı olarak, en mübarek ay olan Ramazan ayında okunması çok daha fazla ecir alınmasını sağlamaktadır.

Ramazan Ayında Fatiha Suresi Okumanın Fazileti Ve Faydaları

Fatiha Suresi en önemli olan surelerden biridir. Çok defa Fatiha Suresinin önemi Resulallah (sav) tarafından bildirilmiş ve hadisler yolu ile bizlere aktarılmıştır. Ramazan ayı da tüm aylardan daha hayırlı olan aydır.

Ramazan ayında edilen bütün dualar kabul olur. Ramazan ayında yapılan ibadetlerin, okunan surelerin, yapılan iyiliklerin, yapılan hayırların, edilen duaların her birinin ecri kat be kat artar. Fatiha Suresi gibi oldukça önemli olan ve fazileti çok olan surenin Ramazan ayında okunması, sureyi çok daha fazla faziletli hale getirecektir. Ramazan ayında okunan Fatiha Suresinin faziletleri ve faydaları şunlardır:

Hadisi şeriflerde şu şekilde buyrulmuştur: “Fatiha Suresi ölüm dışında her şeyin devasıdır. İhlas Suresini ve Fatiha Suresini okuyan kimse Kuran-ı Kerim’in üçte biri kadarını okumuş sayılır.”

Bir kişi evine geldiğinde ilk olarak Fatiha Suresini ardından da İhlas Suresini okur ise, Allah o evden fakirliği gidererek, bereket ve huzur verir.

Kişi yatağa girdiğinde uyumadan önce İhlas Suresini ve Fatiha Suresini okuduğunda, ölüm haricindeki bütün tehlikelerden emin olur.

Bir kişi yatağına yattığında Ayetel Kürsi, Fatiha, İhlas, Haşr Suresinin sonunu ve Veinne Rabbeküm ayetini okuyarak uyursa, Allah o kişiyi her türlü sıkıntıdan, tehlikeden korumak amacıyla iki melek görevlendirir. İki melek o kişiyi sabaha kadar korur. Şayet kişi o gece vefat ederse tüm günahları bağışlanır.

Bir kişi Cuma namazının arkasından Fatiha, Felak, İhlas ve Nas surelerini yedişer kez okur ise, Yüce Allah o kişinin dünyasını da ahiretini de, çocuklarını da gelecek Cuma gününe kadar himayesine alarak, her türlü tehlikelerden o kişiyi korur.

Resulallah (sav) Kuran’da nazil olmuş olan surenin en hayırlısının Fatiha Suresi olduğunu ve Fatiha Suresinde her dert için şifa olduğunu söylemiştir.

Fatiha Suresi Ne Zaman, Nerede Ve Neden Okunur?

Fatiha Suresi çok önemli olan surelerden biridir. Çok defa Peygamberimiz (sav) Fatiha’nın önemini vurgulamıştır. Resulallah (sav): “Fatiha Suresini okumayanın namazı olmaz” şeklinde buyurmuşlardır. Bu nedenle Fatih Suresi namazda her rekatta okunur. Fatih Suresi yüceltmeye, övülmeye layık olan Allah’ın varlığı, Allah’ın hakimiyeti anlatılır. Kulluğun sadece Allah’a yapılacağı ve yardımın sadece Allah’tan bekleneceği açıklanmaktadır. Çünkü Allah’tan başka dayanacak gücümüzün olmadığı ve insanları dosdoğru olan yola yalnız Allah’ın ilettiğini açıklamaktadır. Fatiha Suresi her yerde ve her zaman okunur. Yemek yendikten sonra, yeni bir eşya aldıktan sonra, hastalıktan kurtulup sağlığa kavuşmaktan sonra Allah’a hamd etmek için okunur. Ölülerin ruhuna okunur. Ramazan ayında Allah’tan istenilecek her türlü niyaz için okunur. Namaz sırasında, namazdan sonra, uyumadan önce, uyandıktan sonra her zaman okunur. Fatiha Suresi ile Allah’a hamd edilir, Allah’tan yardım istenir. Kişi hangi niyet ile okursa Allah’ın izniyle o niyeti gerçekleşir. Ramazan ayında ve her istenilen zamanda okunan değerli bir suredir