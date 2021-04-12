RAMAZAN AYINDA FELAK SURESİ OKUNMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Felak Suresi, Müslümanlar için önemli sureler arasında yer alır. Faziletleri de oldukça fazladır. Bu sure Müslümanların Allah'a sığınmaları gerektiği ile başlar. Bunun yanında; kin, zulüm, öfke, kıskançlık gibi duygulardan da kişilerin Allah'a sığınması gerektiğini söylemektedir.

Felak Suresi, zammı surelerden biri olması ile de bilinir. Bunun yanında pek çok fazileti de bulunmaktadır. Felak suresi okuyan kişilerin kazadan ve beladan korunacağı, kişilerin şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağı bir sure olması ile de dikkat çekmektedir.

Felak Suresi tüm bu faziletleri sebebi ile Müslümanların en sık okuduğu surelerden biridir. Bu sure Medine zamanında inen surelerden bir tanesidir. 5 ayetten oluşur. Felak, kelime anlamı olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Peygamber Efendimiz (SAV), Felak Suresinin Allah'a sığınmak için okunması gereken en güzel dualardan biri olduğunu söylemiştir. Bu sebeple bu surenin Müslümanlar tarafından sürekli okunması gerekir.

Felak Suresi bu kadar önemli bir sure olduğu için Ramazan boyunca da sıklıkla okunması gerekmektedir. Bu dünyadaki tüm nimetler için Allah'a hamd ve şükür etmek amacı ile de Felak Suresi okunabilir. Felak Suresi gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınmak için de okunabilir.

Genellikle Felak ile Nas sureleri beraber okunmaktadır. Nas Suresi 6, Felak Suresi ise 5 ayetten oluşur. İki surede insana vesvese veren şeytanın şerrinden korunmak ve yalnızca Allah'a sığınmak amacı ile okunması gereken surelerdir.

Allah (cc) kullarını yarattıktan sonra, onları sürekli korumakta ve gözetmektedir. Bu sebeple insanlar kendilerini yalnız hissettikleri zaman Felak ve Nas Sureleri ile Allah'a sığınabilir ve ondan yardım isteyebilirler.

Felak Suresi Arapça ya da Türkçe olarak okunabilir.

Felak Suresi, içerisinde bulunduğumuz alemi ve içerisindeki sırları bizlere gösterir.

Bu dualar insanların korkulardan ve panikten korunmasına yardımcı olmaktadır.

FELAK SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

İnsanları kötülüğe sürükleyen şeytan ve cin gibi varlıklar gözle görülmezler. Bu varlıkların kötülüklerinden ve şerrinden yalnızca Allah'a sığınmak gerekir. Allah insana şah damarından daha yakındır. Bu sebeple her zaman yarattığı insanları koruyup gözetmektedir.

Felak sureleri sesli olarak okunabilir. Bir kişi korku ve kaygı halinde olduğu zaman Felak suresini okuduğunda kendini çok daha iyi hisseder. Bu sure gece vakti bir çöpün yanından geçerken ya da banyoda temizlenme esnasında da okunabilmektedir.

Bir kişinin Felak ve Nas Suresini okuması ile Allah (cc) o kimseyi görünen görünmeyen tüm kötülüklerden korur ve gözetir.

Felak ve Nas Suresi abdest alınmadan da okunabilen dualardandır. Ancak bu dualar direkt Kur'an'ı Kerim'den okunacaksa kişilerin öncelikle abdest alması gerekmektedir. Felak Suresi oldukça kısa olan surelerden bir tanesidir. Bu nedenle de ezberlemek oldukça kolaydır. Bir kimsenin kötülüklerden korunması için mutlaka bilmesi gereken surelerden bir tanesidir. Kişiler günlük ibadetlerini gerçekleştirirken de bu duaları okuyabilirler.

Sıkıntı yaşayan kişiler bu duaları okuyarak sıkıntılarından kurtulabilir. Hasta olan kişiler de bu dualar ile sağlıklı ve sıhhatli olabilirler. Bu sebeple Felak Suresi insanların kötülüklerden korunması amacı ile oldukça önemlidir.

Felak suresini Müslümanların üzerinde taşıması Allah'ın iyanetine sığınmalarına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde Allah kullarını şeytanın şerrinden ve tüm kötülüklerden korumaktadır. Özellikle Ramazan ayında da bu iki surenin bol bol okunması gerekmektedir.