Allah Resulü (sav)’in büyük zaferinden biri olan Hudeybiye anlaşmasının müjdelendiği bu ilk ayet nedeni ile sure bu ismi alır. Fetih suresi 29 ayetten oluşmuştur. Kuran-ı Kerim’de yer alma sırasına göre 48, nüzul olma sırasına göre ise 109. Sırada yer almaktadır. Oldukça önemli surelerden biri olan Fetih suresinin okunması çok faziletlidir.

RAMAZAN AYINDA FETİH SURESİNİN OKUNMASININ FAZİLETİ

Fetih suresi çok fazla fazileti olan bir suredir. Ramazan ayında okunması ile ilgili birkaç hadis bulunmaktadır ve bu hadisler şöyledir:

Resulallah (sav); “Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur” şeklinde buyurmuştur.

Resulallah (sav) şu şekilde buyuruyor:

Bir kişi Fetih suresinin bütününü Ramazanın ilk gecesi, baştan sona kadar okursa, okuyuşunu da yalnızca Allah rızası için yaparsa, gelecek sene aynı güne kadar Allah bir sene boyunca o kulunu himayesi altına alır.

Veli kimselerden birinin dediğine göre ise “ Ramazan ayının ilk gününde Fetih suresinin 3 kez art arda okunması, okuyan kişinin Allah tarafından gelecek sene aynı gün oluncaya kadar rızkının bol olarak verilmesine vesile olur.”

FETİH SURESİNİN OKUNMASININ YARARLARI

Peygamberimiz (sav) Fetih suresinin çok değerli ve çok güzel bir sure olduğunu söylemiştir.

Peygamberimiz (sav) Fetih suresinin kendisine indirildiği gün sure ile ilgili “Bu gece bana bir sure indirildi ki, benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha da kıymetlidir” buyurmuştur.

Fetih suresinin okuyan kişinin Hudeybiye ağacının altında, Resulallah (sav)’e biat ede bir kişi gibi sevap alacağı hadislerde rivayet edilmiştir.

Hadislerde rivayet edildiğine göre; “Kim Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke fethedilir iken Resulallah ile birlikte bulunmuş gibi olur.”

Fetih suresi bir rızık suresidir, kazanma suresidir. Bir şeyi kazanmak, bir işte başarılı olmak isteyen ve rızkını genişletmek isteyen kişiler mutlaka okumalıdır.

FETİH SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Fetih suresi tüm diğer Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerde olduğu gibi Allah’ın okunmasını uygunsuz bulduğu haller dışında, her mekanda ve her zaman okunabilir. Fakat daha faydalı, daha faziletli olduğu bazı günler ve belirli vakitlerde bulunur. Ramazan ayı bu önemli olan vakitlerden biridir. Ramazan ayının ilk günü özellikle olmak üzere, Ramazan ayı içindeki tüm diğer günlerde de Fetih Suresinin okunması hadislerde Allah’ın kişiyi himayesi altına alacağı bildirilmiştir. Aynı zamanda Cuma günü, Cuma namazından öncede okunması gereken bir suredir.

FETİH SURESİ NEREDE OKUNUR?

Kuran-ı Kerim’de buluna bütün sureler ve Fetih suresi için özel bir mekan bulunmaz. Her insan tuvalet, banyo gibi alanlar dışında her yerde okuyabilir. Allah kullarına kolaylık sağlamıştır, özel yer koşulu kılınmadan her yerde okunması mümkündür. Mescitte, devamlı olarak sadece Allah rızası için İslami okumaların yapıldığı alanlarda okumak elbette daha faydalı olacaktır ama belirli bir yer yoktur.

FETİH SURESİ NEDEN OKUNUR?

Allah Kuran-ı Kerim’i tüm insanların okuması, anlamaya çalışması, içinde anlatılan olaylardan ve kıssalardan ders çıkarması, Allah’ın vermiş olduğu bütün emirleri ve yasakları öğrenip hayatında uygulaması için göndermiştir. Her surede olduğu gibi öncelikli olarak Allah’ın bize göndermek istediği mesajları almak, unutmamak için ve Allah’tan okumanın sevabını umarak okunur. Bunun dışında İslam dinine aykırı olmayan hangi niyet ile okunursa Allah’ın onu vermesi amacıyla da okunur.