Ramazan ayında fırsatçıya geçit yok

Ramazan ve öncesinde gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilen bazı esnaf ve tacirlerin, piyasaya sunduğu gıda ürünlerinin fiyatlarını haklı bir gerekçeye dayanmaksızın artırdığına işaret edilen açıklamada, bu konuda vatandaşlardan bakanlığa çeşitli şikayetlerin ulaştığı vurgulandı.

SIKI DENETİM

Ramazanı ve oruçlu vatandaşların bu durumunu istismar ederek, ticari bir fırsata dönüştürme ve daha fazla kazanç elde etme gayretiyle yürütülen ticari faaliyetlerin, piyasalardaki istikrarın bozulmasına, fiyatların suni olarak artmasına ve vatandaşların zarar görmesine neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“81 ilin Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı talimat gönderilmiştir. Her il bünyesinde Ramazan ayına özel daha sıkı ve etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi ve mevzuata aykırı faaliyetlerden dolayı kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Ramazan ayında da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecektir.”

HALK EKMEK PİDESİ 1 LİRA

İstanbul Halk Ekmek (İHE) Ramazan pidesini geçen yıl olduğu gibi yine 1 liradan satacak. Halk Ekmek büfelerinde satılacak olan 300 gramlık Ramazan pidesine zam yapmayan İHE, fiyatı yine 1 TL olarak belirledi. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi de 250 gramlık Ramazan pidesinin 1 liradan satışa sunulacağını açıklamıştı. Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu da, İstanbul’da 350 gram pidenin 3 liradan, Ankara ve İzmir’de 300 gramlık pidenin 2.5 liradan satılacağını ilan etmişti. (Milliyet)