Ramazan ayında Hacet Duası okumanın fazileti ve faydaları

Hacet duası nedir, nasıl yapılır?

Hacet namazı 2, 4 ya da 12 rekat olarak kılınabilir. Bilindiği gibi nafile namazları iki ya da ikinin katı şeklinde kılınmaktadır. Bu sebeple Hacet namazı kılınırken buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Hacet namazında da her rekata Fatiha suresi ile başlanır. Sonrasında okunacak olan dualar da bellidir. Hacet namazının ilk rekatında önce Fatiha suresi, sonrasında ise üç kere Ayetel Kürsi okunması gerekmektedir. Sonraki kılınacak rekatlarda ise Fatiha suresinin ardından birer defa İhlas, Felak ile Nas surelerinin okunması gerekir. Bunun dışında dilerseniz her rekatta önce Fatiha suresi ardından Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi okumanız da mümkündür.

Namazın bitmesinin ardından Hacet duasının okunması gerekmektedir. Hz. Muhammed'in (SAV) aktardığı bir başka Hacet Namazı da şu şekildedir. Yatsı namazının son sünnetinin kılınmasının ardından vitir namazını kılmadan önce 4 rekat hacet namazı kılınabilir. Birinci rekatta ve üçüncü rekatta Fatiha suresi okunmalıdır. Sonrasında 3 defa Ayetel Kürsi okunması gerekmektedir. 2. ile 4. rekatlarda ise Fatiha ve sonrasında 3 defa İhlas, Felak ve Nas Surelerinin okunması gerekir.

Namazın bitiminin ardından Hacet duası Türkçe ya da Arapça olarak okunabilmektedir. Duanın okunmasının ardından kişilerin ihtiyaçlarını dile getirmeleri Allah'tan bu isteklerinin hayırlısı ile olmasını dilemeleri gerekmektedir.

Ramazan'da Hacet Duası'nın faydaları