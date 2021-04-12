Ramazan ayında Hacet Duası okumanın fazileti ve faydaları
Hacet kelime anlamı olarak dilek ya da istek demektir. Allah (cc) kullarına "Siz isteyin ben vereyim" buyurmaktadır. Hacet duası da Ramazan ayında okunabilen dualar arasında yer almaktadır.
12 Nisan 2021, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Hacet duası nedir, nasıl yapılır?
Hacet namazı 2, 4 ya da 12 rekat olarak kılınabilir. Bilindiği gibi nafile namazları iki ya da ikinin katı şeklinde kılınmaktadır. Bu sebeple Hacet namazı kılınırken buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Hacet namazında da her rekata Fatiha suresi ile başlanır. Sonrasında okunacak olan dualar da bellidir. Hacet namazının ilk rekatında önce Fatiha suresi, sonrasında ise üç kere Ayetel Kürsi okunması gerekmektedir. Sonraki kılınacak rekatlarda ise Fatiha suresinin ardından birer defa İhlas, Felak ile Nas surelerinin okunması gerekir. Bunun dışında dilerseniz her rekatta önce Fatiha suresi ardından Ayetel Kürsi ve İhlas Suresi okumanız da mümkündür.
Namazın bitmesinin ardından Hacet duasının okunması gerekmektedir. Hz. Muhammed'in (SAV) aktardığı bir başka Hacet Namazı da şu şekildedir. Yatsı namazının son sünnetinin kılınmasının ardından vitir namazını kılmadan önce 4 rekat hacet namazı kılınabilir. Birinci rekatta ve üçüncü rekatta Fatiha suresi okunmalıdır. Sonrasında 3 defa Ayetel Kürsi okunması gerekmektedir. 2. ile 4. rekatlarda ise Fatiha ve sonrasında 3 defa İhlas, Felak ve Nas Surelerinin okunması gerekir.
Namazın bitiminin ardından Hacet duası Türkçe ya da Arapça olarak okunabilmektedir. Duanın okunmasının ardından kişilerin ihtiyaçlarını dile getirmeleri Allah'tan bu isteklerinin hayırlısı ile olmasını dilemeleri gerekmektedir.
Ramazan'da Hacet Duası'nın faydaları
- Hacet Namazı, ahiret ya da dünya için dileği olan kulların kıldığı namazın ismidir. Bu namaz Allah rızası için kılınan namazdır. Bu sebeple Nafile namazlar arasında yer almaktadır. Hacet namazı kılmak isteyen kişiler, bu namazı mekruh saatler dışında istedikleri vakit kılabilmektedir.
- Hacet Namazı özellikle Ramazan ayında kılınan bir namazdır. Ancak bu namazı kılmak isteyenler yılın herhangi bir gününde kılabilirler. Bilindiği gibi Kadir gecesi, Kandil gecesi, Berat gecesi, Bayram gecesi gibi zamanlarda namaz kılmanın sevabı çok daha fazladır.
- Hacet Duası, Hz. Muhammed'in (SAV) Taif halkı için etmiş olduğu dua olarak da bilinir. Taif halkı Peygamber Efendimize (SAV) hakaretler ve iftiralar etse de Peygamber Efendimiz (SAV) bu halka kötü niyet beslememiş ve onlar için dua etmiştir.
- Hacet Duası, haksızlığa ve azaba düşen kişiler tarafından okunabilir. Duanın kabul olması için kulların sürekli olarak bu duayı okuması gerekmektedir. Bu duanın en az 40 gece okunması gerekmektedir.
- Büyük Hacet Duasının gece namaz kıldıktan sonra secdede okunması daha iyidir. Dilek ya da isteklerinizin bir an önce kabul olmasını istiyorsanız o zaman farz namazlarından sonra sürekli bir şekilde Hacet Duası okumanız gerekmektedir.
- Özellikle Ramazan ayında bu duanın sürekli okunmasının faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Bir isteğiniz ya da dileğiniz olması halinde Hacet Namazı kılındıktan sonra Hacet Duası okunması sonrasında da isteğinizin dile getirilerek bu dileğin hayırlısı ile olmasını Allah'tan istemeniz gerekir.