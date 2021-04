Hucurat suresi ne anlatıyor? Hucurat suresinde Peygamber ile konuşmanın adabı ve alınan haberler, rivayetler ile ilgili olarak öncelikle doğruluk araştırması yapılması gerektiği söylenmektedir. Müslüman olan kişiler arasında yaşanabilecek olan bir savaş durumunu ve buna karşılık İslam kardeşliğini anlatır. Aynı manada alay etmek, kötü zandan uzak kalmak anlatılır. İnsanların milletler şeklinde yaratılışı anlatılır. Ayrıca Allah’a dinini öğretmeye kalkan kimseler ve Müslüman olmalarını başa kakan kimseler anlatılır.

RAMAZAN AYINDA HUCURAT SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Ramazan ayı en faziletli olan ay olması itibari ile bu ay içinde okunan Hucurat suresi her zamankinden çok daha faziletli ve çok daha faydalı olacaktır. Ramazan ayında okunan Hucurat suresi kulun gerçekten acizliğini bilerek ve sure içinde anlatılanların farkında olarak okunduğu takdirde, o kişiye Allah’ın merhamet edip bütün kötülüklerini affedeceği umulur.

HUCURAT SURESİNİN OKUNMASININ FAYDALARI

Hucurat suresini kim okur ise o kişiye Allah’a itaat eden kişilerin sevabı kadar sevap verileceği bir Hadis-i Şerif’te belirtilmiştir.

Hucurat suresi aynı zamanda çaresiz olan dertlere düşen bir kişinin yedi sefer okuması ile Allah’ın o kişiyi düştüğü dertlerden kurtarmasına vesile olması umulur.

Hamile olan bir kadının Hucurat suresini okuması ile Allah’ın izniyle, karnındaki bebeği bütün kötülüklerden korunur.

Bedensel olarak sıkıntısı olan Mümin kimselerin Hucurat suresini okumaları, Allah’ın izni ile bedensel olan bu rahatsızlıklarından kurtulmasını sağlar.

Sıkıntı içinde olan kişiler Hucurat suresini okudukları takdirde ferahlar ve rahatlar.

Hastalığı olan kişilerin Hucurat suresini devamlı olarak okumaları tavsiye edilmiştir.

HUCURAT SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

İslami olan kaynakların hiçbirinde ve hiçbir yerinde Hucurat suresinin okunmamasını gerektiren bir zaman bildirilmemiştir. Bu sebep ile münasip olan her zamanda ve her mekanda Hucurat suresi okunabilir. Allah kullarına böyle bir kolaylık sağlamıştır. Ramazan ayı, Cuma günü, Cuma gecesi ve her gece en faziletli zamanlar oldukları iççin daha fazla sureden faydalanmak isteyen kişiler; Hucurat suresini bu zamanlarda okuyabilirler.

HUCURAT SURESİ NEREDE OKUNUR?

Hucurat Suresinin okunması için belirli bir yer hiçbir İslami kaynakta belirtilmemiştir. Allah kullarına zaman ve mekan sınırlaması yapmamıştır. Fakat necis sayılan mekanlarda okunmaması daha doğru olur. Bu necis sayılan yerler dışında Hucurat suresini okumak isteyen herkes, uygun olan her yerde okuyabilir.

HUCURAT SURESİ NEDEN OKUNUR?

Hastalığı olan ve özellikle de bedensel bir hastalığı olan kişiler için Hucurat suresinin okunması tavsiye edilir.

Bir buhran ya da bir çaresizlik içinde olan kişilerin Hucurat suresini okumaları, manevi anlamda huzur bulmalarını sağlayacağından dolayı okunması tavsiye edilir.

Hamile olan kadınlar için hem kendilerinin sağlıkları hem de çocuklarının sağlığı için Allah tarafından bir korunma elde edebilmek amacı ile Hucurat suresinin okunması tavsiye edilir.

Bunların yanış sıra; Hucurat suresi kişilerin Peygamberimiz Muhammed (sav)’in yanındayken nasıl davranmaları gerektiğine dair usullerin ve edep hallerinin belirtildiği bir suredir. Bu neden ile İslam’a göre belirlenen bu ahlak kuralının, saygı kalıplarının kişiler tarafından defalarca hatırlanması ve unutulmaması için Hucurat suresi düzenli olarak anlamı ile beraber mutlaka okunmalıdır.