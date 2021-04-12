Ramazan ayında İhlas suresi okumanın fazileti ve faydalarını merak edenler için; İhlas Suresi Kur'an'ı Kerim'de 112. Suredir. Bu sure 4 ayetten meydana gelmiştir. Bu sure Mekke'de indirilmiştir. İhlas kelimesi, insanların samimi olması, dinin esaslarını Allah rızası için yerine getirmesi anlamlarına gelmektedir.

İhlas Suresi, Allah'ın (cc) birlik ile yüceliği ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bildiren bir Tevhid suresi olma özelliğini taşımaktadır. Bu sebeple İhlas Suresi, Tevhid inancı açısından çok önemlidir.

İhlas Suresi, müşriklerin Peygamber Efendimize (SAV) gelerek bize rabbinin sıfatlarını anlat demesinin üzerine İhlas Suresi gönderilmiştir. İhlas Suresinde Allah'ın (cc) bazı sıfatları anlatılmaktadır. Pek çok hadisi şerifte de İhlas Suresinin faziletlerinden ve öneminden bahsedilmektedir.

İhlas Suresi namaz sureleri arasında yer alır. Kısa bir sure olduğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Bu sebeple çocuklarda bu sureyi kolay bir şekilde öğrenebilir.

Ramazan boyunca İhlas Suresi okumak dünya ve ahiretin fazileti açısından oldukça önemlidir. Ramazan boyunca her gün 7 Fatiha suresi ardından 100 tane İhlas suresi sonrasında tekrar 7 Fatiha suresi okumak oldukça önemlidir.

Bunun dışında her gün 1000 İhlas suresi okunması da çok faziletlidir. Ramazan ayı boyunca istediğiniz gün 363 defa İhlas Suresi okunması dünya ve ahiret açısından oldukça önemlidir.

İhlas Suresini okumak Kur'an'ın 1/3'ini okumaya denk gösterilmektedir.

Gün içerisinde 10 defa İhlas okuyan kişilere cennetten köşk verilmektedir.

Yatmadan önce 100 defa İhlas suresinin okunması kişilerin cennete girmesine vesile olur.

Sabah namazında 11 defa İhlas suresi okunması, kişilere cennetten köşk verilmesini sağlamaktadır.

Sabah namazının ardından 12 defa İhlas Suresi okunması, kişilerin Kur'an'ı Kerim'i 4 kere hatmetmesine denk gösterilmektedir.

Sabah ve akşamları üç defa İhlas suresi okunması kişileri belalardan ve sıkıntılardan korumaktadır.

Eve girerken İhlas Suresi okunması kişilerin yoksulluktan uzak olmasına yardımcı olur.

Sürekli bir şekilde İhlas Suresi okuyan müminlere cennet vacib olmaktadır.

Arefe günü 1000 defa İhlas Suresi okunması, kişinin günahlarının affedilmesine ve ettiği tüm duaların kabul edilmesine vesile olur.

Bir Müslüman sefere çıkarken 11 defa İhlas Suresi okursa Allah (cc) kişi seferden dönene kadar onun evini korur.

Günde 50 defa İhlas Suresi okuyan kişilerin 50 yıllık günahları affedilir.

İHLAS SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

İhlas Suresinin faziletleri hadislerde de belirtilmiştir. Bu sure akşamları ve sabahları okunabilir. Okunması halinde de insanların sıkıntılardan ve belalardan korunacağı bildirilmiştir.

Akşamları eve girerken İhlas Suresi okumak kişilerin evlerine yoksulluk girmesine engel olacaktır. Arefe gününde okunan İhlas Suresi, hayırlı faziletler arasında yer almaktadır. Arefe günü İhlas Suresi okuyan kişilerin günahlarının affedileceği bildirilmiştir.

Cuma Namazı esnasında İhlas Suresi okumak kişilerin kazalardan ve belalardan korunmasına yardımcı olacaktır. İhlas Suresini düzenli olarak okuyan kişilere cennetten köşk hediye edileceği söylenmiştir.

Sabah namazında 1 kere İhlas Suresi okunması cennetin kapılarını açacaktır. Sabah namazlarında 12 defa İhlas Suresi okunması Kur'an'ı Kerim'in 4 defa okunmasına denk gösterilmektedir.

Ramazan ayının son günü olan Arefe günü, sabah namazından sora teşrik tekbirlerinin getirilmesi gerekmektedir. Arefe günü günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Bu gün kişilerin oruç tutması gerekir. Dua ve istiğfar arefe günü oldukça önemlidir. Arefe günü 1000 kere İhlas Suresi okunması Müslümanlar açısından oldukça iyidir.