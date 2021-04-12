RAMAZAN AYINDA KAFİRUN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Kafirun Suresinin Mekke döneminde indiği belirtilmektedir. Bu surenin Maun ile Fil sureleri arasında indirildiği rivayet edilir. İniş sırası olarak 18. suredir. Kur'an'da ise 109. sırada bulunmaktadır. 6 ayetten oluşur. Kısa surelerden biridir. Bu sebeple ezberlemesi de oldukça kolaydır.

Kafirun Suresi Ramazan ayında okunması gereken sureler arasında yer alır. Oldukça faziletli olduğu bilinmektedir. Namazlarda da okunabildiği için bu sure pek çok insan tarafından bilinen bir suredir.

Bu sure kişilerin şirke düşmesini engellemekte oldukça faydalı olan sureler arasında yer almaktadır. Kafurun suresini okumak Kur'an'ın 1/4'ünü okumaya eş değer tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca bol bol okunması gereken bir suredir.

Rızk kapısının açılmasını isteyenler, İmanının kuvvetlenmesini isteyenler, hayırlı evlatlar isteyenler Kafirun suresini her gün okumalıdır.

Bunun yanında Kafirun suresi kötülüklerden Allah'a sığınmak için de okunan surelerden bir tanesidir. Manevi açıdan ve maddi açıdan kuvvetlenmek isteyenlerin de bu sureyi sürekli okuması gerekmektedir.

Gece ve gündüz Müslümanların şirke düşmemeleri için sık sık okuması gereken bir sure olması ile de bilinir. Manevi yönden insanların güçlenmesini sağlayacaktır. Özellikle gece okunan Kafirun suresi insanların rızkının açılmasını ve bu kişilerin berekete ulaşmasını sağlayacaktır.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde yatmadan önce Kafirun Suresinin okunmasının insanları şirkten koruyacağını buyurmuştur. Sure manevi yönden oldukça değerli olduğu için özellikle sabah akşam bol bol okunması gerekir.

Ramazan ayı insanların oruç tuttuğu, kötülüklerden uzak durduğu bir aydır. Bu sebeple Kafirun Suresinin bu ay boyunca okunması, okuyan kişilerin şirkten kaçınmasını ve manevi yönden güçlenmesini sağlayacaktır. Bu yönden Ramazan ayında Kafirun suresinin okunması oldukça önemlidir.

Müslümanların ibadetlerinden arta kalan zamanlarda sıklıkla bu sureleri okuması gerekmektedir. Sık sık Kafirun suresi okuyan bir kimse ölümünde Müslümanlık üzerine ölecektir. Çocuklara bu surenin sürekli okunması ise onların hayırlı evlatlar olmasını sağlayacaktır. Bu sureyi her gün en az 200 defa okuyan kişilere Hızır (a.s) rehberlik edecektir.

KAFİRUN SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

Kafirun suresinin özellikle gece uyumadan önce okunması oldukça hayırlıdır. Bu sureyi okuyan kişiler, Kur'an'ı Kerim'in çeyreğini okumuş gibi olurlar. Bunun yanında surenin düzenli okunması Müslümanların şirkten uzaklaşmasına yardımcı olacaktır.

Kafirun suresinin gece okunması oldukça hayırlıdır. Bu sure tüm kötülüklerden Allah'a sığınmak amacı ile okunabilmektedir. Bir kişi Kafirun suresini okuduktan sonra ölürse o kişi Müslüman olarak ölür. Kişiler bu sureyi bir günde 200 defa okurlarsa imanları güçlenecektir.

Surenin çocuklara okunması halinde çocukların hayırlı evlatlar olmasına yardımcı olur. Allah'a yakın olup şirkten uzak durmak isteyen kişilerin bu sureyi her gün mutlaka okuması gerekmektedir.

Kafirun Suresi namazlarda okunabilen bir suredir. Bu sebeple çoğu kişi bu sureyi ezbere olarak bilinir. Bunun yanında günlük yaşamda da sıklıkla okunması gerekmektedir. Bu surenin pek çok fazileti vardır. Müslümanlar istedikleri zaman bu sureyi okuyabilirler.

Kafirun suresinin Müslümanlar tarafından sürekli okunması onların şirkten korunmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında sure iman edenlere maddi ve manevi bakımdan da bolluk verecektir.