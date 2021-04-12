Bu sure iniş sırasına göre 15. sırada, Mushaf sıralamasına göre ise 108. sırada bulunmaktadır. Bu surenin Mekke'de indiği düşünülür. Ancak Medine'de indiğine dair rivayetler de yer almaktadır.

Ramazan Ayında Kevser Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kevser Suresi, Kur'an'da geçen en kısa sure olması ile bilinmektedir. Müslümanlığın ilk yayılmaya başladığı zamanlarda indirilmiştir. Peygamber Efendimizin görmüş olduğu zulüm sebebi ile üzülmemesi için teselli olarak gönderilmiştir.

Kevser Suresi kısa olduğu için öğrenmesi de oldukça kolaydır. Bu sebeple bu surenin çocuklara da öğretilmesi oldukça kolaydır.

Kevser Suresinin pek çok sırrı olduğu alimler tarafından ifade edilmektedir. Hz. Muhammed (SAV)'de Kevser Suresi okumanın çok hayırlı olduğunu söylemiştir. Kevser Suresi okuyan kişilerin cennetin nehirlerinden sular içeceği müjdelenmiştir.

Kevser suresi okuyan kişilerin kalbi yumuşar. Daha merhametli bir insan olur. Yardıma muhtaç olan kimselere yardımcı olur ve yol gösterir.

Kevser Suresi düşmanlardan gelen zararları önlemektedir.

Kevser Suresi evden çıkmadan okunursa ya da kişiler bu sureyi üzerinde taşırsa sıkıntı ve kötülükler o kişilerden uzak olur.

Yatmadan önce 3 kere Kevser suresi okumak, kişilerin güzel rüyalar görmesini sağlayacaktır.

Her gece uykudan önce 1000 defa Kevser Suresi okuyan kişiler Hz. Muhammed'i rüyasında görecektir.

İslam alimlerine göre Kevser Suresi'nin her gün, üç günde bir, haftada bir okursa o kişilerin istedikleri dileklerinin yerine geleceğini söylemektedir. Kevser Suresi insanlar için oldukça faydalıdır. Bu sebeple kişilerin mutlaka okuması gereken bir suredir.

Sabah namazına uyanmada zorlanan kişiler gece uyumadan 3 kere Kevser Suresi'ni okurlarsa o kişiler sabah namazına rahatlıkla uyanabilirler. Kevser Suresi'ni düzenli olarak okuyan kişilerin dilekleri yerine gelecektir.

İnsanlar yapacakları bir işten önce Kevser Suresi okudukları zaman ve o işlerde iyi bir şekilde çalıştıklarında o işlerde başarılı olacaklardır.

Hayırlı bir kısmet isteyen kişiler düzenli olarak Kevser Suresi okuduklarında Allah o kişilere istedikleri kısmeti gönderecektir.

Düzenli olarak Kevser Suresi okuyan kişilerin malları bereketlenir. Çevresinde bulunan insanlarla daha iyi bir şekilde anlaşacaktır.

Kevser Suresi Ne Zaman, Nerede ve Neden Okunur?

Kevser Suresi, Namaz kılınırken Fatiha Suresinden sonra okunan zammı sure olarak bilinmektedir. Kevser Suresi Kur'an'ın önemli surelerinden biridir. Mushaf sırası 108'dir. Kevser Suresi 3 ayetten oluşur. Bu sebeple oldukça kısadır ve ezberlemesi de kolaydır.

Din alimleri bu surenin müminlerin kapısı olduğunu söylemektedir. Bir işe başlayan kişiler bu sureyi okudukları zaman işleri yolunda gidecektir. Kevser Suresi yağmur yağarken 3 kere okunursa kişinin dilekleri kabul olur. Eğer bu kişilerin toprakları varsa, bu topraklar daha bereketli olacaktır.

Kişi zengin olmak istiyorsa, Kevser Suresi okuduğu zaman hayırlı mallar elde eder. Bu sureyi okuyan kişilerin imanı kuvvetlenir. Her gün okunması halinde okuyan kişinin sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olur.

Okuyan kişilerin daha marifetli olmasını sağlayacaktır. Bunun yanında çevresindeki kişiler tarafından da sevilip sayılmasını sağlar. Bir kişi her gün Kevser Suresi okursa, bu sureler ölmüşlerine dua şeklinde intikal edecektir.

Kevser Suresi, kısa bir sure olsa da faziletleri oldukça fazladır. Allah'ın (C.C.) sevgisini kazanmak isteyen kişilerin sık sık bu duayı okuması gerekmektedir. Bunun yanında kişileri düşmanlarından korur. Kötülüklerden uzak olmak isteyen kişilerin bu sureyi düzenli bir şekilde okuması gerekmektedir.