RAMAZAN AYINDA KUREYŞ SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Kureyş suresi kısa sureler arasında yer almaktadır. Bu sure 4 ayetten meydana gelmiştir. Mekke'de indiği bilinen tin suresinden sonra gönderildiği bilinmektedir. İniş sırasına göre Kureyş Suresi 29. sure olarak bilinir.

Kureyş Suresi Kur'an'ı Kerim'de 602. sayfada bulunur. Bunun yanında Kur'an'daki 106. sure olarak da bilinir. Kureyş Suresi ismini, Kureyş isimli kabileden almıştır.

Bu sure kısa bir sure olmasına rağmen faziletlerine bakımından oldukça önemlidir. İçerisindeki şifaları sebebi ile Müslümanlar tarafından sıklıkla okunması gereken sureler arasında yer almaktadır. Kureyş Suresi faziletleri maddi ve manevi açıdan insanlara faydalar sağlamaktadır. Bu sebeple bu surenin Ramazan ayı boyunca da sıklıkla okunması gerekmektedir.

Kureyş suresi okuyan kimseler maddi ve aynı zamanda manevi bakımından bolluk elde edecektir. Sureyi okuyan kişiler bereket bulur. Her gün Kureyş Suresi okuyan kişiler kötülüklerden korunacaktır. Şerler bu kimselerden uzak olur. Kureyş Suresinin düzenli bir şekilde okunması kişilerin geçim sıkıntısı yaşamasının da önüne geçecektir. Bolluk ve bereket her daim bu insanlar ile olur.

Kureyş Suresi bir malın üzerine okunduğunda o malın bereketlenmesini sağlayacaktır. Hasta olan kişilerin okuması halinde bu kişilerin şifa elde etmesini sağlar. Böbrek ile ilgili rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka her gün bu sureyi okuması gerekir.

Kureyş Suresini düzenli olarak okuyan kişiler bereket kapılarını açacaktır.

Bu sureyi okuyanlar düşmanların kötülüklerinden korunur.

Kureyş suresinin düzenli olarak okunması kişilerin fakirlik görmeden rahat bir şekilde ömür geçirmesine yardımcı olacaktır.

Surenin düzenli bir şekilde okunması kişilerin güzel ahlaklı olmasını sağlar.

Vesveseler bu kişiden uzak olur.

Hasta bir kişiye Kureyş Suresi okunması o kişiye şifa olur.

Müslümanların günahlarının affedilmesi için sürekli okuması gereken surelerden bir tanesidir.

Bunun yanında sevap elde etmek için de bu surenin her gün okunması gerekir.

KUREYŞ SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

Kişilerin güzel ahlaklı kimseler olabilmesi için her gün bu sureyi 7 kez okuması gerekmektedir. Ayrıca Kureyş suresi her gün 7 defa okunduğu zaman kişilerin yoksulluktan kurtulmasına ve zengin bireyler olmasına yardımcı olur.

Yemek yemeden önce okunması halinde, yiyecekler nedeni ile kaynaklanan hastalıklara yakalanmazlar. Kureyş suresinin düzenli bir şekilde okunması kişilerin kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. Özellikle Cuma günleri yatsı namazından önce 1000 defa okunması halinde Müslümanlar Hz. Muhammed'i (SAV) rüyalarında görebilir.

Kureyş Suresinin sürekli okunması kişilerin unutkanlık yaşamasının da önüne geçecektir. Böbrek rahatsızlığı olan kişiler bu sureyi düzenli olarak okudukları zaman rahatsızlıkları ortadan kalkar. Müslümanların Allah'a (CC) daha yakın olmasını sağlamaktadır. Kureyş Suresinin her gün okunması kişilerin kazadan ve beladan korunmasını sağlayacaktır.

Kureyş Suresini Müslümanlar istedikleri zaman okuyabilir. Bu surenin insanlara pek çok faydası bulunmaktadır. Namaz kılınırken okunabilen dualar arasında yer almaktadır. Bunun yanında faziletlerinden faydalanmak için günün her saatinde okunabilmektedir.

Hz. Muhammed'i (SAV) rüyasında görmek isteyen kişilerin bu sureyi cuma gecesi yatsıdan önce 1000 defa okuması gerekmektedir. Her gün 7 defa bu surenin okunması faziletlerinden faydalanmak açısından önemlidir.

Bir kimse Allah'tan (CC) yardım istemek için bu sureyi okuduğunda karşılık bulacaktır. Bu sure Türkçe ya da Arapça olarak okunabilir. Anlamı da oldukça önemlidir. Müslümanlar tarafından anlamının bilinmesi gerekir.