Dört ile yedinci ayetleri dahil olmak üzere, arasında kalan ayetlerinde Medine’de yaşayan münafıklar için indirildiği rivayet edilmektedir. Maun suresi yanı zamanda Eraeytellzi, Yetim, Tekzip, Din ve Eraeyte isimleri ile de anılır.

MAUN SURESİ NE ANLATIYOR?

Maun suresi içinde iki farklı tipte insandan bahsedilmektedir. Birincisi; Allah’ın nimetlerini inkar edip, hesap gününü yalanlayan nankör ve kafir kişilerdir. İkincisi ise; Allah rızasını aramadan, gösteriş amacı ile namaz kılan münafık kimselerdir. İlk grubun yetimleri, yoksulları hor gördüğü ve onlara sahip çıkmadıkları gibi kötü vasıfları anlatılır.

İkinci gruptaki kişilerin ise namaz kılarken gaflete uğradıkları, namazlarını vaktinde kılmadıkları, namazı bilerek ve Allah’ın rızasını gözeterek değil de gösteriş amacı ile amel işlediklerinden bahsedilir. En sonunda bu iki grubunda helak olmak ve azaba uğramak ile Allah tarafından tehdit edildiği, yaptıklarının ne kadar büyük bir çirkinlik ve kötülük olduğunu anlatır.

RAMAZAN AYINDA MAUN SURESİNİN OKUNMASININ FAZİLETİ

Maun suresi Ramazan ayı içinde tefekkür edilerek ve Allah’ın kötü sıfatlarını belirttiği iki farklı insan tipinden biri olmamayı amaçlayarak okunması, biz insanların bilmediği çok büyük ve çok sayıda fazilete sebep olur. Ramazan ayı hem kişinin terbiye olunduğu, hem edilen duaların daha kabul olduğu hem de okunan surelerin faziletlerinin kat be kat arttığı zamandır. O sebeple Ramazan ayı fırsat bilinerek Maun suresi okunmaya devam edilmeli, kişinin hayatını ve alışkanlıklarını değiştirmesi için çaba verilmeli ve bunların karşılığında da Allah’tan sevap ummalıdır.

MAUN SURESİNİN OKUNMASININ YARARLARI

Resulallah (sav)’in buyurduğuna göre; Evinde sıklıkla eşya kırılan kişilerin, Maun suresini üç defa okuyarak işe başlarlarsa evlerinde eşya kırılmaz.

Allah Maun suresini okuyarak zekat veren kişinin günahları affeder.

Bir çocuk üzerine 41 defa okunur ise o çocuk korunur.

MAUN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Maun suresinin okunabilmesi için herhangi bir zaman belirtilmemiştir. Maun suresi istenilen her zaman okunabilen ve kısa olmasından dolayı defalarca okunabilmesi de oldukça kolay olan bir suredir. Sıkıntılarından ve dertlerinden mustarip olan kişiler bu zamanlarda Maun suresini okuyabilirler. Aynı zamanda Maun suresi namaz kılarken, namaza içinde okunan zammı sureler içinde yer aldığı için namaz kılarken okunacak olan dualardan biridir.

MAUN SURESİ NEREDE OKUNUR?

Maun suresinin okunması iççin herhangi bir mekan belirlenmemiştir. Her yerde ve her zaman okunabilir. Maun suresinin özel bir mekanda okunmayı gerektirmiyor olması kişiler için Allah’ın vermiş olduğu bir nimet ve bir kolaylıktır.

MAUN SURESİ NEDEN OKUNUR?

Herkes tarafından saygı görülen ve herkesin sevdiği bir kişi olmak için okunur.

Kişinin kendisini ölçüp tartması için bir belirteç olarak Maun suresi okunur.

Kişinin hal ve hareketlerinde, yaptığı işlerde Maun Suresinde belirtilen iki tip insandan biri olmamayı hatırlaması için okunur.

Sıkıntılı anlar içinde, kişilerin sıkıntılarından kurtulması için okunur.

Allah rızasını kazanmak için okunur.

Allah’ın bizlere Maun suresi ve diğer surelerin okunması halinde elde edilecek olan faziletlerden faydalanmak için okunur.

Namaza sırasında okunması gereken zammı surelerden biri olduğu için, kısa olan ve kolay ezberlenen bir sure olduğu için okunur.