RAMAZAN AYINDA NAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Ramazan ayında Nas Suresi okumanın faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Bu sebeple bu ay içerisinde Nas suresinin her gün okunması Müslümanlar açısından faydalı olmaktadır. Anlamı sebebi ile de Nas Suresinin günlük yaşamda okunması gerekmektedir.

Nas Suresi anlam olarak tüm kötülüklerden Allah'a sığınmamız gerektiğini anlatmaktadır. Allah'ın yarattıklarının şerrinden de yalnızca Allah'a sığınmamız gerekir.

Dünyada edindiğimiz nimetlerin tamamı Allah (cc) sayesindedir. Bu sebeple Allah'a şükretmemiz gerekmektedir. Yerleri ve gökleri Allah (cc) yaratmıştır. Sığınacak tek yerde Allah'ın makamıdır. Nas Suresi 6 ayetten oluşur. Bu sureler Medine döneminde indirilmiştir.

Nas Suresi, şeytanın ve diğer kötü mahlukların şerrinden Allah'a sığınmak için okunan bir duadır.

Allah (cc) her zaman yaratmış olduğu kullarını koruyup gözetmektedir. İnsan kendini yalnız hissettiğinde Nas Suresini okuyarak bunlardan kurtulabilir.

Felak ile Nas Sureleri içinde yaşadığımız alemin sırlarını bizlere anlatır.

İnsanların yaşadıkları dünyada bilgisi çok sınırlıdır. Nas Suresi insanların panik ve korkudan uzak olmasını sağlar.

Unutulmamalıdır ki Allah, yarattıklarına şah damarından daha yakındır. Nas Suresi ile insanlar Allah'a (cc) daha da yakınlaşır.

Ramazan ayında kötülüklerden uzak olmak isteyenlerin de Nas Suresini okumaları gerekmektedir.

Nas Suresinin her gün okunması oldukça faziletli ve faydalıdır.

Nas Suresinin ilk ayetinde Allah'ın (cc) tüm alemin ve insanların Rabbi olduğu ve yalnızca ona sığınmamız gerektiği anlatılmaktadır. Şeytan ve cinlerin vesveselerinden ve kötülüklerinden yalnızca Allah'a sığınmak gerekir. Allah her zaman koruyan ve gözetendir.

NAS SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

İnsanları kötülüklere iten ve onlara vesvese veren şeytan ve cinler gözle göremediğimiz varlıklardır. Cinlerin arasında da insanların arasında olduğu gibi kötüleri bulunur. Kötülerin şerrinden ve hasedinden korunmak için yalnızca Allah'a (cc) sığınmak gerekir.

Kalbine vesvese gelen ve kötülüklerden korkan kişilerin sürekli olarak Nas ve Felak Surelerini okuması gerekmektedir. Bu sureler insanların kötülüklerden korunmasını ve kalplerine iyilik gelmesini sağlar.

Nas Suresi okuyan kişiler kendilerini daha huzurlu hisseder. Panik ya da korku durumunda kişilerin mutlaka bu sureyi okuması gerekir. Bu sure gece ya da gündüz fark etmeksizin okunabilir. Bunun yanında gece özellikle çöp yanından geçerken veya banyoda temizlenme esnasında bu sureler okunabilir.

Felak ve Nas Surelerinin okunması ile Allah (cc) kulunu tüm kötülüklere karşı korur. Sesli olarak okunması durumunda insanların korku ve kaygılarını giderecektir. Nas Suresi insanların kendilerini daha huzurlu ve iyi hissetmelerini sağlamaktadır.

Yüce Yaradan, karanlıkları aydınlığa çeviren tek yaratıcıdır. Gece ile gündüz Allah'ın (cc) emrindedir. Felak Suresinde Sabahların Rabbine sığınırım cümlesi yer almaktadır. Allah'ın yarattığı tüm varlıkların kötülüklerinden, gecenin şerrinden, kötülerin yaptığı büyülerden, kıskançlıklardan, hasetten korunmak için Felak Suresinin okunması gerekmektedir.

Nas Suresinin ilk ayetinde tüm kötülüklerden insanların ve tüm alemin Rabbine sığınmamız gerektiği belirtilmektedir. İnsanların kalplerine vesvese veren her türlü kötülükten yalnızca Allah'a sığınmak gerekmektedir.

Allah (cc) tüm alemlerin yaratıcısıdır. İnsana şah damarından daha yakındır. Bu sebeple insanın kendini kötü hissettiği her an Allah'a sığınması gerekir. Kaygı ve endişe durumunda Nas suresinin okunması kişilerin kalplerine ferahlık verecektir. Gün içerisinde Nas suresi okunması insanların kötülüklerden korunmasını sağlayacaktır.