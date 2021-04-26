Türkiye Ramazan ayında oteller açık mı? Tam kapanmada otellere rezervasyon yapılacak mı?

Ramazan ayında oteller açık mı? Tam kapanmada otellere rezervasyon yapılacak mı?

Türkiye

Ramazan ayında oteller açık mı? Tam kapanmada otellere rezervasyon yapılacak mı?

Kritik kabine toplantısının ardından tam kapanmanın detayları belli oldu. Tam kapanma döneminde otellerin çalışma durumuyla ilgili de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı içerisinde uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Peki, Ramazan ayında otel rezervasyonu yapılacak mı? Tam kapanmada oteller açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

26 Nisan 2021, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tam kapanmaya geçişle birlikte oteller ve konaklama tesisleri için de kısıtlama kararı geldi.

Erdoğan "Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. " açıklamasında bulundu.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

İlgili Haberler
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasak mı?Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam kapanmaya geçiyoruz


Yazarlarımızdan
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Elektrik ve lüks buluştu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nasıl bir nefret...
Rauf Tamer
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem