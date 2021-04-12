RAMAZAN AYINDA RAHMAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Rahman suresinde Allah'ın (cc) mucizelerinden bahsedilmektedir. Bunun yanında surede insanların balçıktan yaratıldığı, cinlerin ise ateşten yaratıldığından söz edilmektedir. Allah'ın büyük mucizelerinden olan Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birbirine karışmadığı da Rahman suresinde anlatılmaktadır.

Rahman suresi içerisinde, Allah'ın yarattığı canlılara verdiği nimetlerden, faziletlerden ve mucizelerden bahsedilir. Hz. Muhammed (SAV) Rahman Suresini okuyan kişilerin, Allah'ın (cc) vermiş olduğu nimetler için teşekkür ettiğini söylemiştir. Bu nedenle Rahman Suresinin Müslümanlar tarafından okunması oldukça önemlidir. Bunun yanında 11 ayın sultanı Ramazan ayında da bu surenin bol bol okunması gerekmektedir.

Her gün Rahman suresi okuyan kişiler için hayır kapıları sonuna kadar açılmaktadır.

Hz. Muhammed (SAV) Rahman, Vakıa, Hadid surelerini düzenli olarak okuyan kişilerin cennette Firdevs cenneti sakini olacağını söylemiştir.

Rahman Suresinin her gün 70 defa okunması halinde okuyan kişiler refah ve huzura kavuşur.

Rivayete göre, Rahman suresini her gün okuyan kimse fakir durumdan bolluk durumuna geçer. Bunun yanında korkularından kurtularak mal ve mülk sahibi olacaktır. Rahman Suresini okuduktan sonra dileklerin Allah'a (CC) söylenmesi durumunda o dilekler gerçeğe dönüşür. Düzenli olarak Rahman Suresini okuyan kimselerden Allah (CC) ahirette ve bu dünyada razı olur.

Hasta bir kimse Rahman suresini okuduğu vakit hastalığı iyileşecektir. Borçlu olan kimse bu sureyi okursa borçlarını kısa sürede öder. Hapiste olan bir kimse düzenli olarak Rahman Suresini okursa hapisten kurtulur. Rahman Suresinin faziletleri oldukça fazladır. Bu sebeple mübarek Ramazan ayında bu surenin okunması oldukça faydalıdır. Faziletlerini de artıracaktır.

Bir Müslüman Rahman Suresini düzenli olarak okuduğu vakit Allah'ın vermiş olduğu nimetler için teşekkür etmiş olur. Hz. Muhammed (SAV) Kur'an-ı Kerim'de bulunan sureler içerisinde en gözde surenin Rahman Suresi olduğunu buyurmuştur. Rahman Suresi okumanın pek çok faydası bulunmaktadır.

Rahman Suresini düzenli bir şekilde okuyan kimsenin sıkıntıları her ne olursa olsun o sıkıntılardan kurtulacaktır. Rahman Suresini okuyan kişiler gönül ferahlığı yaşayacaktır. Bu sureyi okuyan kimseler eğer fakirse kısa sürede zenginliğe kavuşacaktır. Hasta olan bir kişi bu sureyi okuduğu zaman hastalıkları kısa bir sürede iyileşecektir.

RAHMAN SURESİ NE ZAMAN, NEREDE VE NEDEN OKUNUR?

Rahman Suresi, Peygamber Efendimize (SAV) Mekke'de yaşadığı dönemde gelmiştir. Bu surede 78 tane ayet bulunur. Rahman suresi Peygamber Efendimize (SAV) inmiş olan 97. suredir. Kur'an-ı Kerim'in 530. sayfasında bu sure yer almaktadır.

Rahman Suresi içerisinde Allah'ın insanlara ve diğer canlılara verdiği nimetlerden bahsedilmektedir.

Rahman Suresi içerisinde insanların balçıktan yaratıldığına, cinlerin ise ateşten yaratıldığına yer verilmiştir. Bunun yanında gezegenlerin de bir takım ölçülere göre yaratıldığından bahsedilmektedir.

Allah'ın (CC) vermiş olduğu nimetlere şükretmek için bu surenin düzenli olarak okunması gerekmektedir. Rahman Suresi ev içerisinde okunduğu zaman evin bolluk ve bereketini artıracaktır. Bunun yanında evde hasta varsa o kişi sağlığına kavuşur. Allah'ın (CC) canlılara verdiği nimetler sadece yiyecekler ve içecekler ile sınırlı değildir. Akıl ve kalp ferahlığı, sağlık gibi nimetler de Allah'ın (CC) bize vermiş olduğu nimetler arasında yer almaktadır.

Rahman Suresi içerisinde cehennemden ve cennetten bahsedilmektedir. Bunun yanında cennette bulunan hurma ve nar gibi meyveler de anlatılmaktadır. Rahman Suresi şifa elde etmek ve maddi sıkıntılardan korunmak için okunabilir.