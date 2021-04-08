Vakaların artmasıyla kırmızı iller dışına getirilen cumartesi serbestisinden vazgeçilmiş, hafta sonu yasağı yeniden getirilmişti. 13 Nisan’da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor.

Türkiye'de varyant virüslerin etkisiyle koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı koronavirüs vaka tablosunda rekor seviyeye gelindi. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 vaka tespit edilirken 276 kişi de hayatını kaybetti.

RAMAZAN AYINDA YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor.

İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...

- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Öte yandan artan test sayısıyla birlikte vakaların 50 bini aşması ve vefatlardaki ciddi artış tedirgin edici durumu gözler önüne serdi.



