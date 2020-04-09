Ramazan ayı boyunca neleri yapmamız konusunda yeterince bilgi sahibi iken neleri yapmamamız gerektiğini biliyor musunuz? Eğer sizde Ramazan ayında yapılmaması gerenler neler öğrenmek istiyor ya da Ramazan'da neleri yapmamalıyız bilmek istiyorsanız "Ramazan ayında yapılmaması gerekenler neler? Neleri yapmamalıyız" haberimize bir göz atın.

Ramazan ayında yapılmaması gerekenler neler? Neleri yapmamalıyız?

Pide sıcak yemek ya da pide yemeği abartmak

Orucunuzu açtıktan sonra sıcak sıcak pide tüketmek hazımsızlığa neden olacağı gibi yemek borusu ve ağız içinde tahrişe neden olup ağız içi yaralarını tetikliyor.

Hızlı yemek yemek, çorbayı ve çayı kaynar içmek

Orucunuzu açtıktan sonra yemeği hızlı tüketmek yerine zamana yayın ve kaynar olarak çay çorba gibi içecekler tüketmeyin.

Su yerine çay kahve tüketmeyin

Çay ve kahve suyun yerine tüketmek birçok insan tarafından yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Çay ve kahve tüketseniz bile günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Orucu soğuk suyla açmak

Orucunuzu açarken suyun çok soğuk olmamasına dikkat edin. Soğuk su tüketmek, temas ettiği doku hücrelerinin düzenini bozuyor.

Sahura kalkmadan oruç tutmak

Oruç tutarken sahur ana öğün olacağı için sahur önünü atlamak sağlık problemlerine neden olabilir.

Şerbetli tatlı tüketimi

İftar sonrası büyük bir keyifle tüketilen tatlılar uzun dönemde hazımsızlık, mide yanması, reflü ve kilo problemi olarak geri dönüyor. Bu gibi olumsuzları yaşamamak için özellikle kızartmalar, hamur işleri, aşırı şeker ve yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çikolata tüketmeyin.