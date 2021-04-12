Yasin suresinde Allah'ın (C.C.) birliği ile nasıl kudret sahibi olduğu deliller ile anlatılmaktadır. Bunun yanında ölülerin dirileceği ve hesap gününde verilecek cezalardan bahsedilir. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi olarak da nitelendirilmektedir.

Ramazan Ayında Yasin Okumanın Fazileti ve Faydaları

Yasin Suresinin Ramazan süresince 30 gün okunması pek çok açıdan Müslümanlar için faydalı ve faziletlidir. Bu sebeple Ramazan boyunca Yasin Suresinin okunması oldukça önemlidir.

Ramazanın ilk günü okunan Yasin suresi Allah'ın okuyan kişiden ve tüm müminlerden razı olması adına okunur.

2. Günü okunan Yasin Suresi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ruhuna okunmalıdır.

3. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Adem a.s. ruhuna okunur.

4. gün okunan Yasin Suresi Hz. Havva anamızın ruhuna okunmalıdır.

5. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Ebubekir r.a. ruhuna okunmalıdır.

6. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Ömer'in r.a ruhuna okunmalıdır.

7. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Osman'ın r.a. ruhuna okunmalıdır.

8. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Ali'nin r.a ruhuna okunmalıdır.

9. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Fatma r.anha ruhuna okunmalıdır.

10. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Ayşe r.anha ruhuna okunmalıdır.

11. gün okunacak Yasin suresi Hz. Hasan r.a ruhuna okunmalıdır.

12. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Hüseyin r.a ruhuna okunmalıdır.

13. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Zeynelabidin'in r.a. ruhuna okunmalıdır.

14. gün okunacak Yasin Suresi Ashabı Kiram r.anhüm ruhuna okunmalıdır.

15. gün okunacak Yasin Suresi Kur'an nurunun Müslümanların her yanını kaplaması adına okunmalıdır.

16. gün okunacak Yasin suresi okuyan kişinin ruhunu kolay bir şekilde teslim edebilmesi için okunmalıdır.

17. gün okunacak Yasin Suresi Kabir Sualinin kolay bir şekilde geçmesi için okunmalıdır.

18. gün okunacak Yasin Suresi Münker ile Nekir meleklerinin suallerinin kolay bir şekilde geçmesi adına okunmalıdır.

19. gün okunacak Yasin Suresi Kur'an'ı Kerim'in Kabrimizi aydınlatması adına okunmalıdır.

20. gün okunacak Yasin Suresi Kur'an'ı Kerim'in kabirde yoldaş olması adına okunmalıdır.

21. gün okunacak Yasin Suresi Mizanın ağır olması için okunmalıdır.

22. gün okunacak Yasin Suresi kişilerin sırat köprüsünü kolay bir şekilde geçmesi için okunmalıdır.

23. gün okunacak Yasin Suresi Arş-ı A'la da gölgelenmek adına okunmalıdır.

24. gün okunacak Yasin Suresi Peygamberler ile velilerin şefaati adına okunmalıdır.

25. gün okunacak Yasin Suresi Hz. Muhammed (SAV) Peygamberimize cennette komşu olmak için okunmalıdır.

26. gün okunacak Yasin Suresi Azrail'in hoş bir şekilde gelmesi adına okunmalıdır.

27. gün okunacak Yasin Suresi kişinin büyük ve küçük günahlarının affedilmesi için okunmalıdır.

28. gün okunacak Yasin Suresi Rabbimizin cemalini görmek adına okunmalıdır.

29. gün okunacak Yasin Suresi Müslüman kardeşlerin selameti adına okunmalıdır.

30. gün okunacak Yasin Suresi Allah'a emanet etmek amacı ile okunmalıdır.

Yasin Suresi Ne Zaman, Nerede ve Neden Okunur?

Yasin suresi gece ya da gündüz okunabilir. Her ikisi de sünnettir. Hz. Muhammed (SAV) gece ve gündüz ayrı ayrı sevap olduğunu söylemiştir. Günahlarının bağışlanmasını isteyen müminlerin Yasin Suresini her gece okuması gerekmektedir. İhtiyaçlarının giderilmesini isteyen kişilerin ise Yasin Suresini gündüzleri okuması gerekmektedir.

Yasin Suresi Yatsı namazından sonra, sabah namazını kıldıktan sonra ya da Cuma namazı saatinden sonra okunduğu zaman oldukça faziletli olmaktadır.