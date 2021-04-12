Ramazan ayında zilzal suresi okumanın fazileti ve faydaları

Zilzal Suresi Ne Anlatıyor?

Zilzal suresi kıyametin kopmasıyla ilgili olan bir takım sahneleri bizlere anlatır. Hesap günün nasıl olduğu hakkında tasvirler yer alır ve amellerin karşılıkları hakkında bilgiler verilir.

Ramazan Ayında Zilzal Suresi Okumanın Fazileti

Ramazan ayının en önemli ay olduğu biliniyor ve Zilzal suresi de özel öneme sahip olan bir suredir. İkisinin birleşmesi ile yani Ramazan ayında Zilzal suresinin okunması halinde faziletler çok daha artmaktadır. Ramazan ayında bir gece de kılınacak olan dört rekat namazın her rekatın bir defa Fatiha suresi ve yedi defa Zilzal suresini okur ise bir kişi, kıyamet günü içinde kişi korkulardan emin olur. Kişi tüm günahlardan arınır. Kişinin tüm kötülükleri de iyiliğe dönüşür.

Zilzal Suresi Okumanın Yararları

Bir hadiste Zilzal suresinin Kuran’ın yarısına denk olduğu bildirilmiştir.

Kişi Cuma gecesinde iki rekatlık namaz kılarsa ve o namazda Fatiha suresi ve on beş defa Zilzal suresini okur ise Allah o kişiyi kıyamet sıkıntılarından ve kabir azabından emin kılacaktır.

Bir kişi Resulallah (sav)’e gelip ondan kendisine, her şeyi içine alan ve öz olan bir sure öğretmesini istemiştir. Resulallah (sav) ise o kişiye Zilzal suresini oku demiştir. Adam bunun üzerine Resulallah2ı hak din ile göndermiş olan Allah’a yemin edip bunu yapmak dışında hiçbir şey yapmayacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Resulallah (sav) o adam için kurtulduğunu söylemiştir.

Bir kişi herhangi bir gece de bu sureyi okursa, Kuran’ın yarısını okumuşçasına sevap kazanır.Bir kişi Zilzal suresini devamlı olarak namazlarında okur ise kişiye Allah hem dünya servetini ihsan eder hem de kişinin korktuklarından emin olmasını ve korktuğu şeylerden uzak olmasını sağlar.

Zilzal Suresi Ne Zaman Okunur?

Zilzal suresinin okunması açısında hiçbir yerde özel bir zamanlama bulunmamaktadır. Hiçbir zaman kısıtlaması olmaz ve bu şekilde münasip olan her hangi bir zamanda Zilzal suresi okunabilir. Fakat çeşitli rivayetlerde belirtildiğine göre Cuma gecesi Zilzal suresini okumak ile oldukça fazilet kazanmış olur. Aynı zamanda Ramazan ayında okunması da oldukça faziletli olduğu için Ramazan ayı içerisinde özellikler namazlarda okunması önemlidir.

Zilzal Suresi Nerede Okunur?

Zilzal suresinin okunması ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığı gibi mekan kısıtlaması da yoktur. Allah’ın uygun görmediği necis olan yerlerin dışında herhangi bir yerde Zilzal suresi okunabilir.

Zilzal Suresi Neden Okunur?

Zilzal suresi kişinin düşmanı olanlardan şerrinden korunabilmek amacı ile okunur.

Zilzal suresinin sık bir şekilde okunması kıyamet gününde kişinin emniyette olması için, Allah’ın kendisini o günde azaptan korunması için okunur.

Zilzal suresi aynı zamanda kuvvetli şekilde muhabbet oluşturmak amacı ile, aşık etmek amacı ile, evlenebilmek amacı gibi çeşitli duygusal amaçlar ile de okunan bir suredir.

Zilzal suresi Allah’ın rızasını kazanmak için okunur.

Kişinin kıyamet günü olacakları devamlı hafızasında tutup, hayatını buna göre kontrol edebilmek için devamlı surette Zilzal suresini okuyabilir.

İmanını tazelemek isteyen bir kişi de Zilzal suresini okuyabilir.