Ramazan ayının ilk günü İstanbul trafiğinde alışılmadık manzara
Ramazan ayının ilk günü İstanbul'da vatandaşların görmeye alışkın olmadığı bir manzara yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'a bile ulaşmadı.
13 Nisan 2021, Salı 09:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'da Ramazan ayının ilk günü trafikte oldukça durgun. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu sabah saatlerinden bu yana yüzde 40'a bile ulaşmadı.
İstanbul'da Ramazan ayının ilk günü trafik haritasında vatandaşların görmeye pek de alışkın olmadığı bir manzara oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.20 sularında yoğunluk yüzde 38'e ulaştı.
BUNLARI DA OKUYUN