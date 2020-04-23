Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağının önde gelen tatlılarından ve ramazan sofralarının baştacı Güllaç hafifliği ve serinletici aromasıyla iftar sofralarını süslüyor. İftarda hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arıyorsanız geleneksel ama yapımı da bir o kadar kolay olan güllaç tarifimize bir göz atın. İşte 11 ayın sultanı Ramazan’ın simgesi Güllaç tarifi ve yapılışı…
23 Nisan 2020, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İftar sofralarının simgesi güllaç hafif sütlü tatlı olması nedeniyle en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Yapımı da bir o kadar kolay olan güllaç tatlısı hem hafifliği hem de damakları şenlendiren lezzetiyle iftar sofralarının baş tacı olmaya devam ediyor. İşte mis gibi gül kokulu, hafif ve lezzetli güllaç yapımının tarifi ve yapılışı…
Güllaç nasıl yapılır?
Güllaç tatlısı için malzemeler
12 adet güllaç yaprağı
6 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için
2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Güllaç tatlısının yapılışı
Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın. Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.
Güllaç yapraklarını tepsinizin ölçüsüne göre büyük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın.
İnce çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tek tek tekrarlayın. Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine gelecek şekilde ekleyin.
Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Şerbetini çeken tatlıyı kare halinde dilimleyin.