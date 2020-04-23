Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç nasıl yapılır?

İftar sofralarının simgesi güllaç hafif sütlü tatlı olması nedeniyle en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Yapımı da bir o kadar kolay olan güllaç tatlısı hem hafifliği hem de damakları şenlendiren lezzetiyle iftar sofralarının baş tacı olmaya devam ediyor. İşte mis gibi gül kokulu, hafif ve lezzetli güllaç yapımının tarifi ve yapılışı…

Güllaç nasıl yapılır?

Güllaç tatlısı için malzemeler

12 adet güllaç yaprağı

6 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı gül suyu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Güllaç tatlısının yapılışı

Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın. Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.

Güllaç yapraklarını tepsinizin ölçüsüne göre büyük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın.

İnce çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tek tek tekrarlayın. Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine gelecek şekilde ekleyin.

Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Şerbetini çeken tatlıyı kare halinde dilimleyin.