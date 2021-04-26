Ramazan Bayramı 2021... Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün süreci de merak edilmeye başlandı. İşte Ramazan Bayramı'na ilişkin detaylar...

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ 12 MAYIS

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlamıştı ve 12 Mayıs günü de son bulacak. 12 Mayıs Çarşamba günü arife günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs, 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Perşembe günü başlayacak olan bayram cumartesi günü son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Koronavirüs tedbirlerinin Ramazan Bayramı’nda nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Bu yıl 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nda tatilin tedbirler kapsamında 5 gün mü yoksa 9 gün mü yapılacağı sorusu gündeme geldi. Bugün yapılacak Kabine toplantısında Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin bir kararın da açıklanması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanması da kabine toplantısında masadaki en önemli konu başlıklarından biri...