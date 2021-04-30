Ramazan Bayramı ne zaman 2021... Bayram ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı 2021 yılında kaç gün olacak? Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Bayramı'nın hangi gün olduğu da araştırılıyor.
30 Nisan 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı 2021... Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün süreci de merak edilmeye başlandı. İşte Ramazan Bayramı'na ilişkin detaylar...
RAMAZAN'IN SON GÜNÜ 12 MAYIS
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlamıştı ve 12 Mayıs günü de son bulacak. 12 Mayıs Çarşamba günü arife günü olacak.
Ramazan Bayramı 13 Mayıs, 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Perşembe günü başlayacak olan bayram cumartesi günü son bulacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Koronavirüs tedbirlerinin Ramazan Bayramı’nda nasıl uygulanacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklandı.