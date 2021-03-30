Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün süreci de merak edilmeye başlandı. İşte Ramazan Bayramı'na ilişkin detaylar...

RAMAZAN 13 NİSAN'DA BAŞLIYOR

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs günü de son bulacak. 12 Mayıs Çarşamba günü arife günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs, 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Perşembe günü başlayacak olan bayram cumartesi günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

12 Mayıs arife günü yarım gün kabul edilecek olursa bayram tatili, 4,5 gün sürecek. Bayram cumartesi günü sona erecek ancak pazar gününün de resmi tatil olmasıyla birlikte bayram tatili 4,5 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından Ramazan ayına ilişkin alınan önlemleri açıkladı. Vaka sayısındaki seyir takip edilecek ve bayram öncesindeki son kabine toplantısında bayramda kısıtlama olup olmayacağı belli olacak.