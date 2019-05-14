Ramazan Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil ne zaman?

Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ediyor. İlk olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için bekleyiş sürerken Ramazan Bayramı'nın tarihi de bir başka araştırma konusu... 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. İşte o tarihler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran günü Ramazan arefesi... Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan ayının 26'sını 27'ciye bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl Kadir Gecesi 31 Mayıs'a denk geliyor.