Ramazan Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil ne zaman?
Bugün ramazan ayının 9. günü... Ramazan ayının neredeyse 3'te 1'i bitmiş durumda. Ramazan Bayramı iple çekilirken 9 günlük tatil de vatandaşlara dinlenme fırsatı verecek. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ediyor. İlk olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için bekleyiş sürerken Ramazan Bayramı'nın tarihi de bir başka araştırma konusu... 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. İşte o tarihler...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran günü Ramazan arefesi... Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi Ramazan ayının 26'sını 27'ciye bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl Kadir Gecesi 31 Mayıs'a denk geliyor.