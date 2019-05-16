Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün?

Müslümanların en değer verdiği gün Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Çünkü Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı sayılır. Bu mübaerk günde yapılacak ibadetler ise farklı bir anlam taşımaktadır. Ramazan ayı tüm güzelliği ile devam ederken bu ayda içinde bulunan Kadri Gecesi'nin günü merak ediliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?