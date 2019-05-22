Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi için aramalar sıklaştı. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek gecenin tam tarihi merak ediliyor. Yüz binlerce Müslüman'ın şu sıralar en çok sorduğu soru "Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?" şeklinde...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?