Ramazan Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte...
On bir ayın sultanı ramazan ayı haftaya sona eriyor. Ramazanda idrak edilen ve İslam alemi için en hayırlı gece sayılan Kadir Gecesi'ni geride bıraktık. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçirirken diğer yandan Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor.
Ramazan ayını birer birer eksiltiyoruz. Bu mübarek ayın bugün 27. günündeyiz ve yakın zamanda Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız... Müslümanların büyük çoğunluğu Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirirken bugünlerde "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.
RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?