Ramazan Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte... On bir ayın sultanı ramazan ayı haftaya sona eriyor. Ramazanda idrak edilen ve İslam alemi için en hayırlı gece sayılan Kadir Gecesi'ni geride bıraktık. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçirirken diğer yandan Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor.