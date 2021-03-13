Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil var?
İslam aleminin en önemli iki bayramı öncesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak konusu oldu. 2021 yılında Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil var?
13 Mart 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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2021 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.
12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.
RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL VAR?
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 MAYIS PERŞEMBE
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 MAYIS CUMA
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 MAYIS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. Gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 TEMMUZ CUMA