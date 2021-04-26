Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurmaya devam ettiğini söyledi.

Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlere ilişkin de bilgi veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını aktaran Erdoğan, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşların Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerini hatırlattı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kurumların gereken tüm tedbirleri alacağına dikkati çeken Erdoğan, "Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını, bayram sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere ulaşarak alacağız." şeklinde konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram üç gün sürecek. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildiği için Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



