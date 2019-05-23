Bugün hicri takvime göre 18 Ramazan 1440... Bu mübarek ayın bitimine 11 gün kaldı. İslam alemi ramazan huzuru ve bereketiyle dolarken bir yandan da bayramın ne zaman olduğunu araştırıp 9 günlük tatilin başlamasını bekliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

Buna göre vatandaşlar 31 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle birlikte tatile çıkıp 10 Haziran Pazartesi günü tatilden çıkacaklar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?