Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayrama sayılı günler kala Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Ramazanın son ermesi ile başlayacak Ramazan Bayramı tatili resmi tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 13 Mayıs 2021 perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de Ramazan Bayramı devam edecek.

Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Yapılan son açıklamada, kamuda görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Onların tatil süresi ise 9 gün olacak.



