Ramazan Bayramı tatilini 18 güne uzattılar

Bu süreçte konaklama tesislerinden rezervasyon yapanlar için de şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olması, otel rezervasyonları olanların değişiklik yapmasına neden oldu. Kimi vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili için yaptırdıkları rezervasyonu başka bir tarihe ertelerken, kimileri de tatil rezervasyonlarını uzatmaya başladı.

KAMPANYA FIRSATI

Tam kapanma açıklanır açıklanmaz otelleri ve tur şirketlerini arayan vatandaşlar, tatillerini 29 Nisan girişli ve 17 Mayıs çıkışlı olacak şekilde 3 hafta olarak organize etmeye başladılar. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki otellere çok yoğun talep olduğunu belirten tur şirketi yetkilileri, “Bu tarihler arasında fiyat soran çok fazla müşterimiz var. Özellikle resort ya da spa otellerinde rezervasyonlar artıyor. Hatta bazı oteller bu döneme özel indirimli kampanyalar da düzenledi” dedi.

YOĞUN TALEP VAR

Şu ana kadar 3 haftalık tatil için 16 odasının tutulduğunu belirten bir spa otelinin yetkilisi de “Müşterilerimiz bu dönemi hem kendileri hem de çocukları için keyifli bir hale getirmek istiyorlar. Bu nedenle yeşilliği ve açık alanları olan otelleri seçiyorlar. Bazıları bayram tatilini uzattı, bazıları ise yeni rezervasyon yaptırıyor. Hâlâ arayıp bilgi alanlar da var. Oldukça yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.



