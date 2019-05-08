11 ayın sultanı ramazan ayının 3. gününe uyandık. Oruç tutan ve bu hayırlı ibadeti yerien getirenler iftar vakti için bekleyişte... Maneviyatın tavan yaptığı bu mübarek ayda Müslümanların cevap aradığı birkaç soru var. Bunlar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Kadir Gecesi'nin ne zaman kutlanacağı şeklinde...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?