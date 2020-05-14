AK Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

Türkiye'nin hedefi V modeli

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye’nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya’nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye’nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V modeli nedir?

Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.

İş Bankası Çalışmasını 10 gün içinde bitirin

Türkiye İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devri için başlatılan çalışma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce sonlandırılması talimatını verdi. Erdoğan, “Mevzuat belli, CHP’nin süreci nasıl yönettiği belli, fazla geciktirmeyin, çalışmayı bir an önce bitirin” dedi.

Barolar da konuşuldu

Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında baroların seçim düzenlemesinin yanı sıra CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin devri konusu da gündeme geldi. Telekonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, AK Parti’nin, CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütülerek, çalışmanın en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi.

Fazla geciktirmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nuretttin Canikli’nin konu ile ilgili sunum yaptığı toplantıda çalışma ile ilgili bu hafta Meclis ve AK Parti’de toplantılar yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili hassasiyet vurgusu yaparken, “Mevzuat belli, CHP’nin süreci nasıl yönettiği belli. Fazla geciktirmeyin. Titizlikle çalışın ve bu konuyu vatandaşa doğru anlatın. CHP’nin bu konuda yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. Atatürk zamanında tek parti vardı ve parti devlet idi. Atatürk bütün milletin atası ve sahip olduğu mülk de milletin mülkü, onların şimdi artık partiler arasında bir parti olan CHP’de olması adil değil hem de haklı değil” ifadesini kullandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti, Demokrat Parti’nin 1953 yılında çıkardığı ve Atatürk’ün vasiyetine rağmen tüm mirasını Hazine’ye devreden yasayı örnek alınacak.

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