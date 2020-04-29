İlki 11 -12 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının dördüncüsü 1 Mayıs tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada 1 Mayıs tarihi itibari ile 2 ve 3 Mayıs tarihlerini de kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

1 Mayıs’ta marketler açık olacak mı?

23 ve 24 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında saat 09.00 ile 14:00 arasında vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için marketler açık tutulmuştu. Aynı karar 1 Mayıs için de geçerli olacak. 1 Mayıs günü saat 09.00 ile 14:00 arasında marketler açık olacak. Yasağın uygulandığı diğer saat ve günlerde ise marketler kapalı olurken fırınlar açık kalacak.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde eczaneler açık olacak mı?

Yasak süresince nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda acil durumlarda en yakın eczaneye gitmek konusunda bir kısıtlama yok.

Her hafta sonu yasak uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada mayıs ayı sonuna kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini ifade etti. Böylece 9-10, 16-17, 23-24 ve 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

19 Mayıs’ta 4 gün yasak olacak mı?

23 Nisan tarihinde tatillerin birleştirilmesi ile sokağa çıkma yasağı 4 gün uygulanmıştı. Bir diğer merak edilen konu ise salı gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde 4 günlük bir yasağın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerini etkileyecek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı 23 Mayıs arefe günü ile başlıyor. Bayramın birinci günü ise 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Açıklanan karar ile 23 ve 24 Mayıs tarihlerini kapsayan bir yasak getirilmişti. Hafta sonu dolayısıyla gelen yasak ile Ramazan Bayramı arefesinde ve bayramın birinci gününde sokağa çıkmak mümkün olmayacak.

Sokağa çıkma yasağı hangi şehirleri kapsıyor?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.





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