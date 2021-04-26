Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak mı? İşte tarihler...
Son dakika tam kapanma haberi... Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan 'tam kapanma' kararındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararını açıkladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda da tam kapanma uygulanacak mı? İşte detaylar...
26 Nisan 2021, Pazartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Bu karara göre tüm ülkede tam kapanma uygulanacak.
TAM KAPANMA TARİHLERİ
Tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TAM KAPANMA UYGULANACAK MI?
Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Tam kapanma tarihleri de 29 Nisan-17 Mayıs arasında olduğu için Ramazan Bayramı da tam kapanma günleri arasında olacak. Böylelikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak.
SEYAHAT KISITLAMASI GELDİ
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.