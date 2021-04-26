Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Bu karara göre tüm ülkede tam kapanma uygulanacak.

TAM KAPANMA TARİHLERİ

Tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TAM KAPANMA UYGULANACAK MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Tam kapanma tarihleri de 29 Nisan-17 Mayıs arasında olduğu için Ramazan Bayramı da tam kapanma günleri arasında olacak. Böylelikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak.

SEYAHAT KISITLAMASI GELDİ

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.

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YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.







