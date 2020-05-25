Ramazan Böçkün kimdir? Ramazan Böçkün neden kliniğe yatırıldı?
'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Böçkün'ün psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu. Peki Ramazan Böçkün kimdir? Ramazan Böçkün neden kliniğe yatırıldı?
25 Mayıs 2020, Pazartesi 22:38 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam’ı gönüllü olarak anlatan ‘Filozof Ramazan’ lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alındı. Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Böçkün, Elazığ’daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne yatırıldı.
Sosyal medyada gündem oldu
Böçkün’ün, hastaneye yatırılması sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kişiler Böçkün’ün akıl hastası olmadığını savunarak, serbest bırakılmasını istedi.