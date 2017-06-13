Ramazan diyeti nasıl yapılır? (Sahurda ve iftarda ne yemeli?)

Ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde beslenerek kilo verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizin için derlediğimiz sahur ve iftar menülerini uygulamak.









Bu tarz bir beslenmeye dikkat ettiğiniz takdirde ramazanda da sağlığınızı riske atmadan kilo kaybı yaşayabilirsiniz. İşte Ramazan diyeti…









Sahurda





1. Seçenek: Yağsız kepekli tost (İki dilim light ekmek ve bir kibrit kutusu peynir)





2. Seçenek: Bir su bardağı ayran veya diyet süt, domates, salatalık, maydanoz. Yatarken bir porsiyon meyve (muz, incir, üzüm ve kavun hariç)





3. Seçenek: Doyana kadar, bir kaşığı sıvı yağla yapılmış sebze yemeği, salata, 200 gr diyet yoğurt ve bir dilim kepekli ekmek





4. Seçenek: Altı yemek kaşığı pilav, makarna, salata, 200 gr diyet yoğurt (haftada bir iki kez bu mönüyü uygulayabilirsiniz.)









* İftar saatinde;

Bir su bardağı su ile orucu açın. Bir orta boy pideyi sekiz dilime bölüp, bir dilimini alın. Bir kibrit kutusu peynir, iki dilim hindi pastırma ve bir adet zeytin yenilebilir. Ardından bir kâse çorba, doyma hissi yoksa bir kâse daha içilebilir. İftarı dışarıda yapıyorsanız, küçük porsiyonlar halinde ikram edilenlerden alınabilir.

İKİ SAAT SONRA...

1. hafta: Doyana kadar etli ya da etsiz sebze yemeği ve 200 gr yoğurt.





2. hafta: İki gün; doyana kadar sebze yemeği ve 200 gr diyet yoğurt. Üç gün; 100 gr ızgara et, tavuk, köfte ya da ton balığını tercih edin, yanında salata olsun. Bir gün; bir yumurtalı menemen veya ıspanaklı omlet hazırlayabilirsiniz, yanında 100 gr diyet yoğurt. Bir diğer gün; sekiz yemek kaşığı barbunya, yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bir yemeğin yanında salata ve 100 gr diyet yoğurt.





3. hafta: 2. hafta gibi olacak.





4. hafta: 2. hafta gibi olacak.









* İki saat sonra;

Yarım paket bisküvi veya bir porsiyon meyve ve bir adet diyet bisküvi.





CANINIZ ÇOK TATLI ÇEKERSE…

1. Elma tatlısı: Bir orta boy elmanın kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye bölün ve üzerine tarçın serpip fırınlayın, piştikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı ceviz serpip, bir top diyet dondurma koyup afiyetle yiyin.





2. Diyet sütlü güllaç: Diyet sütü ısıtıp, bir börek dilimi kadar güllaç yiyebilirsiniz.





3. Diyet sütlü muhallebi





4. Üç top diyet dondurma





5. Bir kâse diyet sütle yapılmış diyet puding





6. Bir kâse meyve salatası (bir kivi, elma, armut, ananas, bir top diyet dondurma)



