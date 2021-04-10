Ramazan fırsatçılığına sıkı denetim! Gıda fiyatlarına yakın markaj

Ramazanda fiyat artıran fırsatçılara karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle ramazanda tüketimi artan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe alacak. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ramazan ayında 81 il ve ilçede denetimlerini yoğunlaştıracak. Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinde tüketici sağlığının korunması amacıyla da bazı önlemler alacak.

VIRÜSE DE ÖNLEM

Bu kapsamda gıda satış yerlerinde sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek.

KOLILERE ANALIZ

‘Ramazan paketi’ adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

KURYELERE MASKE KONTROLÜ

Gıda işletmelerince paket servis uygulamasının devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına dikkat edilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin alınması için azami özen gösterilmesi sağlanacak.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerin kaybını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek ramazan ayına girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır” dedi.

24 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, yılbaşından itibaren üç aylık süreçte ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 304 bin 760, gıda üretim yerlerinde 52 bin 187 olmak üzere toplam 356 bin 947 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucu gıda işletmelerine 2 bin 536 yasal işlem uygulanırken, 23 milyon 897 bin 101 lira idari para cezası kesildi.



