Ramazan güveci tarifi

RAMAZAN GÜVECİ

Eti için;

500 gr dana kuşbaşı

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

3 adet domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Pilavı için;

1 su bardağı arpa şehriye

Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

Beşamel sosu için ;

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt tuz, karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Eti için; önce tavaya kuşbaşı etimizi koyup suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Sıvı yağ ekledikten sonra soğanları ve biberleri koyup iyice kavurun.

Üzerine kabuğu soyulmuş küçük doğranmış domatesleri ekleyip karabiber, pulbiber ve tuz ekledikten sonra pişmesini sağlayın.

Yarım çay bardağı kadar su koyup, suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavı için; önce Tencereye sıvı yağ ve tereyağımızı koyup şehriyelerimizi de ekledikten sonra rengi değişinceye kadar kavurun.

Tuz ve suyunu ekleyip yumuşayıp suyu çekene kadar pişirip demlenmesi için kenara alın.

Beşamel sosu için; tavaya tereyağımızı koyup erittikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve sütünü yavaş yavaş ekleyip boza kıvamına getirin.

Şayet koyu olursa süt ekleme yapabilirsiniz.

Tuz ve karabiber ekleyip altını kapatın.

Son olarak; demlenen ve pişen etlerimizi bir kabın içinde karıştırın. Sonra küçük güveç kaplarımıza eşit şekilde paylaştıralım.

Üzerlerine Beşamel sostan paylaştırıp rendelenmiş kaşar peyniri döktükten sonra 180°fırında üzeri kızarana kadar pişirin sıcak olarak servis edin.