Ramazan hazzına ulaşmak
Namazlarımız, oruçlarımız, Kuran-ı Kerim okumalarımız kişisel olarak bizleri olgunlaştırmakta.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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Birbirimizin ihtiyacı olanları görmezlikten gelemeyiz. Ramazan ayının vermiş olduğu haz ve bereketle bizde olanları olmayanlara ulaştırmak ve bayram namazından önce fıtır sadakamızı vermek suretiyle, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız ki, bu manada hem insanlar hem de Rabbimiz razı olacaktır. Bu yıl Diyanet, fıtır sadakası bedelini en az 27 lira olarak belirlemiştir. Biz ister bir fakire, istersek birden fazla fakire bu sadakayı vererek Allah’ın rızasını kazanabiliriz.
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