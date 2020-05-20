Ramazan hazzına ulaşmak

Birbirimizin ihtiyacı olanları görmezlikten gelemeyiz. Ramazan ayının vermiş olduğu haz ve bereketle bizde olanları olmayanlara ulaştırmak ve bayram namazından önce fıtır sadakamızı vermek suretiyle, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız ki, bu manada hem insanlar hem de Rabbimiz razı olacaktır. Bu yıl Diyanet, fıtır sadakası bedelini en az 27 lira olarak belirlemiştir. Biz ister bir fakire, istersek birden fazla fakire bu sadakayı vererek Allah’ın rızasını kazanabiliriz.



