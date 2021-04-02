Ramazan kolilerinin fiyatları ve içindekiler belli oldu

Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Ramazan kolileri de bu hazırlıklardan biri. CNN Türk'ün haberine göre Ramazan kolilerinin fiyatları bu sene 80 liradan başlıyor.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Çarşıda pazarda Ramazan hazırlığı başladı. Ramazan kolileri de hazırlanmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan Ramazan kolilerinin içinde neler var, fiyatları ne kadardan başlıyor... CNN Türk araştırdı ve Ramazan kolileriyle ilgili detayları yayınladı.

Esnaf Adem Lürger'in açıklamalarına göre Ramazan kolilerinin fiyatları 80 liradan başlıyor ve 400 liraya kadar yükseliyor.

RAMAZAN KOLİSİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Ramazan kolilerinin içindekileri sayan Esnaf Adem Lürger, 80 liralık bir paket içinde "1 litre ayçiçek yağımız var, domates salçamız var, 1 adet arpa şehriyemiz var, 1 kilogram unumuz var, 500 gram reçelimiz var, 1 kilogram bulgurumuz var, 1 kilogram pirincimiz var, 1 kilogram kırmızı mercimek, 750 gram tuz ve 1 kilogram kilogram toz şeker. Burası 80 lira. Ortalama bir ailenin 1 hafta yetecek şekilde kumanya paketidir bu" açıklamasında bulundu.

80 liralık bir Ramazan kolisinin içinde şunlar yer alıyor;

1 kilogram pilavlık bulgur

1 kilogram pilavlık pirinç

1 kilogram kırmızı mercimek

1 litre ayçiçek yağı

1 paket küp şeker

1 kilogram un

1 paket arpa şehriye

1 paket tel şehriye

1 adet hazır çorba

1 adet domates salçası

1 paket tuz

1 paket makarna

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PAKET 125 TL

Esnaf Adem Lürger, daha çok yardım etmek isteyenler için ise "Eğer fiyatı yükseltmek istiyorsak yarım kilogram helva, yarım kilogram çay ekleriz. 1 kilogram nohut ekleriz ve yarım kilogram siyah zeytin ekleriz. Böyle 125 lira olur. Kahvaltılık da oluyor bundan. Daha dolu oluyor. Daha çok tercih edilen 125 liralık koli" dedi.

En yüksek paket olan 400 liralık paket hakkında bilgi veren Lürger, "400 liralıkta 22 adet ürün var. 2 kilogram baldo pirinç var, 2 litre ayçiçek yağı, balı var. Bu dolu dolu. Bu 4-5 kişilik aileye 1 ay boyunca yeterli olur. Bütün hepsinin gramı, adeti çoğalıyor" dedi.

3 bin küsür siparişimiz var diyen Lürger, "Ramazana birkaç gün kala dağıtalım diyorlar bekletiyoruz. Ramazan bence çok daha hareketli geçecek. Geçen sene 100 yapan bu sene pandemi var diye 150 yapmak istedi. Pandemi dolayısıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.