Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi
Ramazan ayı, hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl bir önceki yıldan 10 gün önce başlıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken, bin geceden hayırlı olan Kadir gecesinin de içinde yer aldığı 2022 Ramazan ayının başlangıç tarihi pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular da yanıtını bulmuş oldu.
16 Kasım 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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2022 yılında üç aylar Şubat ayında başlarken, Ramazan ayı başlangıcı ise Nisan ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı Mayıs ayında Kurban Bayramı ise Temmuz ayında kutlanacak. İşte, 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve Diyanet dini günler takvimi ile önümüzdeki yıl idrak edilecek mübarek gün ve geceler…
2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Üç aylar 2022’de 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ayı ile başlayan üç aylarda Şaban ayı 4 Mart’ta başlayacak. Mübarek Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan Cuma gecesi ilk orucunu tutan inananlar, 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarını yapacak.
DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma