2022 yılında üç aylar Şubat ayında başlarken, Ramazan ayı başlangıcı ise Nisan ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı Mayıs ayında Kurban Bayramı ise Temmuz ayında kutlanacak. İşte, 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve Diyanet dini günler takvimi ile önümüzdeki yıl idrak edilecek mübarek gün ve geceler…

2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç aylar 2022’de 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ayı ile başlayan üç aylarda Şaban ayı 4 Mart’ta başlayacak. Mübarek Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan Cuma gecesi ilk orucunu tutan inananlar, 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarını yapacak.

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma



