Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Bugün üç ayların yani Recep ayının ilk günü... Recep ayından sonra Şaban, ardından da Ramazan ayına gireceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı da bu vesileyle merak edilmeye başlandı. İşte ilk orucun tutulacağı tarih...
Dün Regaib Kandili idrak edildi, bugünse 3 ayların ilk günü... En hayırlı ay kabul edilen Ramazan ayına yaklaşık 2 ay kaldı. Müslüman alemi heyecanla Ramazan ayını beklerken çoğunluk "Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?" sorularını yönelmeye başladı.
RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahurlarını yapacaklar. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 3 Haziran günü Ramazan arefesi... Razaman Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.