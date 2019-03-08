Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Bugün üç ayların yani Recep ayının ilk günü... Recep ayından sonra Şaban, ardından da Ramazan ayına gireceğiz. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı da bu vesileyle merak edilmeye başlandı. İşte ilk orucun tutulacağı tarih...