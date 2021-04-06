Ekonomi Ramazan pidesi halk ekmekte kaç para olacak? Açıklama geldi...

Ramazan pidesi halk ekmekte kaç para olacak? Açıklama geldi...

Ekonomi

Ramazan pidesi halk ekmekte kaç para olacak? Açıklama geldi...

Ramazan ayına sayılı günler kalan İstanbul Halk Ekmek'te pide fiyatları merak edilmeye başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İHE büfelerinde 365 gramlık pidenin 1,5 TL'den satılacağını duyurdu.

06 Nisan 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBİB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan ayında 365 gramlık pidenin İstanbul Halk Ekmek(İHE) büfelerinde 1,5 TL'den satılacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DHA


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