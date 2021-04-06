Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Bu yıl kaç lira olacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatları... Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. 2020’de kilogram fiyatında üst sınır olarak 10 lira belirlenmişti. Bu yıl ise pidenin kilogram fiyatı en fazla 11.5 lira olacak. Bu da yüzde 15 zamma tekabül ediyor. Ancak her ilde farklı gramajlar üzerinden farklı fiyatlar uygulanıyor.

İSTANBUL’DA BELLİ OLDU

İllerde uygulanacak Ramazan pidesi fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre; İstanbul’da bu yıl 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlendi. 365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı ise 5 lira olacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 350 gram sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide 3.50 liradan satılmıştı. Gramaj farkı da dikkate alındığında İstanbul’da pideye yaklaşık yüzde 28 zam yapılacağı anlaşılıyor.

GRAMAJLAR FARKLI

Bu yıl gramajlar farklı olsa da genel olarak 3 ile 4 lira arasında fiyat uygulanması bekleniyor. Örneğin, Edirne’de geçen yıl 3.5 liradan satılan 350 gram pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlenirken, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram için 4 lira uygulanacak. Antalya’da geçen yıl 300 gramı 3 lira olan pidenin fiyatı aynı kalırken gramajı 250’ye düşürülecek. Bursa’nın ilçelerinde 300 gramı 3 liradan satılan pide bu yıl 3.5 liradan alıcı bulacak. Geçen yıl Ankara’da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir’de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.

FİYATTA USTA AYRINTISI

Ramazan pidesi yapımında gider kalemleri un, maya, susam, tuz ve yumurtadan oluşuyor. Fırıncılar, Ramazan pidesine gelen zamda maliyet artışına dikkat çekiyor. Ancak aynı hammadde ile aynı yöntemlerle yapılan pidenin fiyatının her ilde farklı olmasının da bir nedeni var. O da usta bulma zorluğu. Her ilde ihtiyaca göre pide ustası bulmanın zor olduğu belirtiliyor. Bir ilde usta Ramazan boyunca 5 bin lira maaş alırken, eleman sıkıntısı çekilen illerde 9 bin liraya çalışabiliyor. Bu da fiyatları etkiliyor.